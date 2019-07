Niger: Evaluation Rapide de Protection Site de Tassak, département de Tassara - Juin 2019

1. Aperçu de la situation

Le village de Tassak est situé à environ 22 km au Sud de Tassara dans la région de Tahoua. Ce village compte 189 ménages d’environ 1 350 habitants selon les estimations des leaders communautaires. Quant au site des déplacés, il est situé à moins de 500 mètres et est réparti sur trois quartiers au sud du village. Selon les discussions et les entretiens avec les populations, il s’agit de 563 ménages d’environ 3 000 personnes qui ont effectué le déplacement dont la majorité est composée d’enfants (55%) et de femmes (30%), avec une proportion minime d’hommes (15%). Ces populations sont composées de touareg (45%), d’arabes (35%) et de peulhs (20%). Ces déplacés, comprenant 100 ménages réfugiés maliens et 463 ménages de déplacés internes viennent des alentours de Midal-Mali sur le territoire malien, Midal-Niger et Tazalite (deux villages nigériens) administré par la commune de Tassara. Toutes ces personnes ont fui de manière préventive.