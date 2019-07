Niger: Evaluation Rapide de Protection Site de Tachagarte, département de Tassara - Juin 2019

1. Aperçu de la situation

Le village de Tachagarte (village arabe) est situé à environ 140 km au Sud-Ouest de Tassara dans la Région de Tahoua. Selon les estimations des leaders communautaires, ce village compte 50 ménages d’environ 300 personnes. Quant aux populations déplacées, en majorité des arabes, elles sont en provenance des localités de Mentas, Taganate, Zouwatte Absal, Darayda, Inna Souloume, Tangounatte, Tagourouba, Midal se trouvant toutes sur le territoire nigérien précisément dans le département de Tassara. Il ressort des discussions en focus groupe et entretiens avec les leaders communautaires, que ces populations (toutes des déplacées internes) sont constituées d’environ 145 ménages Arabes, 80 ménages Touaregs et 50 ménages pPeulhs, soit une population d’environ 1 600 personnes, composée majoritairement d’enfants et de femmes (environ 80%). Toutes ces populations ont fui leurs campements d’origine préventivement, compte tenu de la situation sécuritaire qui se dégrade davantage dans leurs zones qui font frontière avec le Mali.