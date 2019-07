Niger: Evaluation Rapide de Protection Site de Miguiza, département de Tassara - Juin 2019

1. Aperçu de la situation

Le village de Miguiza est situé à environ 70 km au Sud-Ouest de Tassara dans la région de Tahoua. Selon les estimations des leaders communautaires, ce village compte 105 ménages d’environ 550 habitants. Quant aux populations déplacées (toutes des déplacées internes), elles sont estimées à 418 ménages d’environ 1 090 personnes. Elles sont administrées par la commune de Tassara et sont en provenance des localités de Tazalite et Midal. Ces populations sont constituées de 50% de ménages Touaregs, 40% de ménages Arabes et 10% de ménages Peulhs et composées majoritairement d’enfants et de femmes (plus de 75%). Toutes ces personnes ont fui leurs campements d’origine pour des raisons préventives, compte tenu de la situation sécuritaire qui se dégrade continuellement dans leur zone, qui fait frontière avec le Mali.