Niger : Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA) : résultats clés - Région de Diffa, novembre 2020

CONTEXTE

En l’absence de données multisectorielles comparables au niveau national, la coordination humanitaire au Niger fait face à des défis importants pour la planification stratégique des interventions. Afin de répondre à ces lacunes d’informations, REACH, sous l’égide de l’InterCluster Coordination Group (ICCG), a conduit une collecte de données multisectorielles sur l’ensemble du territoire nigérien. La méthodologie de collecte de données et l’outil ont été conçus en concertation avec les clusters sectoriels et les partenaires techniques afin d’assurer la pertinence des données pour informer le cycle de programmation humanitaire 2021 et améliorer la compréhension collective des crises, des besoins et des vulnérabilités des ménages au Niger.

MÉTHODOLOGIE

Dans la région de Diffa, la collecte de données a eu lieu du 01 juillet au 08 septembre 2020. Elle a permis d’obtenir des résultats statistiquement représentatifs avec un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur maximale de 10% au niveau régional pour les ménages non déplacés, déplacés internes (PDI), réfugiés et retournés et au niveau départemental indifférement du statut de déplacement.

Cette fiche d’information présente les résultats obtenus grâce à une méthodologie d’analyse développée par REACH dans le but d’évaluer l’ampleur et la sévérité des besoins des ménages. Elle se fonde sur l’attribution pour chaque ménage d’un score de sévérité exprimé sur une échelle de 1 à 4+ par secteur, permettant de déterminer si le ménage à un manque en termes de niveau de vie dans ce secteur, et l’attribution d’un score de sévérité en fonction de l’usage de stratégies d’adaptation négatives non durables (démontrant un manque de capacité au niveau des ménages). L’agrégation des scores sectoriels permet la détermination d’un indice des besoins multisectoriels par ménage selon la même échelle de sévérité. L’analyse s’intéresse finalement à l’influence des vulnérabilités préexistantes des ménages sur la sévérité des besoins multisectoriels.