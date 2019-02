Niger: Evaluation multisectorielle des besoins des migrants dans la ville d’Agadez, Janvier 2019

RESUME

Située aux portes du Sahara au nord du Niger, la ville d’Agadez se trouve à l’intersection des routes migratoires entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord. De par sa position géographique, elle est traditionnellement une zone de transit pour les migrants subsahariens voyageant en direction de l’Afrique du Nord, et plus particulièrement de la Libye et de l’Algérie. A partir de 2015, le gouvernement du Niger a adopté un certain nombre de mesures afin de réduire le nombre de mouvements irréguliers en direction de l’Afrique du Nord avec l’appui politique et financier de l’UE (UE). L’une de ces mesures est la loi n°2015-36 relative au trafic illicite des migrants. Ces mesures auraient entrainé une réduction des flux migratoires en direction de l’Afrique du Nord à partir d’Agadez, mais elles auraient également conduit à une augmentation de la vulnérabilité des migrants sur les routes, ainsi que dans les ghettos de la ville. Parallèlement à ces mesures, s’est développée dans la zone une nouvelle tendance migratoire : une augmentation des flux de populations en direction du sud du Sahara.Cette nouvelle tendance s’est notamment illustrée dans la ville d’Agadez à travers une augmentation du nombre d’arrivées de migrants expulsés d’Algérie à partir de la fin de l’année 2017 / début de l’année 2018. L’arrivée de 2 000 ressortissants soudanais, principalement originaires du Darfour, dans la ville à partir de décembre 2017 est également représentative de cette tendance.

Sous l’impulsion de ces trois phénomènes, la ville d’Agadez a connu une reconfiguration de son contexte migratoire qui a entrainé une reconfiguration du contexte humanitaire dans la zone. Un nombre croissant d’acteurs, d’activités et de mécanismes de coordination dans le secteur de la migration a progressivement émergé dans la ville d’Agadez. Dans un tel contexte, le manque d’un aperçu des besoins et de l’assistance apportée aux migrants dans la ville d’Agadez à travers les différents secteurs et à travers les différents groupes de migrants a été identifié par plusieurs acteurs.

Afin de pallier à ce manque d’information, REACH a réalisé en décembre 2018 une évaluation multisectorielle des besoins des migrants dans la ville d’Agadez. Cette évaluation avait pour objectif de fournir une vue d’ensemble de la situation humanitaire et des besoins de trois groupes de migrants dans la ville d’Agadez afin d’informer la réponse humanitaire développée vis-à-vis de ces migrants et de faciliter la coordination entre les différents acteurs. La collecte de données a été réalisées à travers 98 entretiens qualitatifs, individuels et approfondis avec des migrants issus des trois groupes suivants : des ressortissants soudanais et autres demandeurs d’asile dans les cases de passage et au niveau du centre humanitaire, migrants expulsés d’Algérie au niveau du site de refoulés et migrants en transit ou résidant dans les ghettos. Ces migrants ont été sélectionnés de manière intentionnelle en fonction de l’endroit dans lequel ils résidaient au moment de la collecte de données et de leur profil, notamment en termes d’âge, de genre et de nationalité. Les résultats principaux de cette évaluation sont présentés ci-dessous par questions de recherche. En raison de la méthodologie utilisée, les résultats doivent être considérés comme indicatifs et non représentatifs de la situation des groupes de migrants interrogés.