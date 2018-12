Niger : Evaluation de la situation en termes de protection des populations déplacées dans la région de Diffa - Novembre 2018

RESUME

Selon le dernier recensement effectué par la Direction Régionale de l’Etat Civil, des Migrations et des Réfugiés (DREC/M-R) au mois de juin 2018, la région de Diffa compte un total de 223 156 personnes réfugiés et déplacés internes1 . Ces personnes vivent dans un contexte sécuritaire très instable du fait des attaques armées sporadiques dans certaines zones2 et subissent les répercussions d’une crise socio-économique déclenchée par l’état d’urgence déclaré suites aux attaques de février 20153 . Cet état d’urgence interdit des activités essentielles à l’économie locale et impose des restrictions de mouvements dans de nombreuses zones4 . Dans une telle situation, la fourniture de l’assistance humanitaire dans la région de Diffa est soumise à une instabilité permanente et les populations sont confrontées à des risques de protection. Se pose ainsi la question de la situation en termes de protection des populations déplacées dans la région et notamment de son évolution dans le temps.

En étroite collaboration avec le Groupe de Travail Protection (GTP) et sous la co-facilitation du HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), REACH a réalisé au cours de l’année 2017 un cycle de quatre évaluations protection dont une évaluation de la situation en termes de protection des populations déplacées dans la région de Diffa en novembre 20175 . En raison du caractère volatile de la situation sécuritaire dans la région de Diffa, il apparait pertinent de mettre à jour de manière régulière les données sur les besoins en protection et les vulnérabilités des populations vivant dans cette zone. De plus, la dernière évaluation a souligné un besoin d’informations plus poussées sur les problématiques de protection de l’enfance (PE) et de Violences Basées sur le Genre (VBG). Par conséquent, REACH, en partenariat avec le GTP et sous la co-facilitation du HCR, a conduit une nouvelle évaluation en octobre 2018 portant sur la situation en termes de protection des populations déplacées. Elle avait notamment pour but d’informer la planification pour l’année 2019 du Cluster Protection.

Plus spécifiquement, les objectifs de cette évaluation consistaient à fournir une vue d’ensemble de la situation en termes de protection de la population déplacée (personnes déplacées internes (PDI) et réfugiés) dans la région de Diffa et à effectuer une comparaison avec la dernière évaluation protection réalisée par REACH et le GTP en novembre 2017 afin de comprendre l’évolution de la situation depuis un an.

La collecte de données a été menée entre le 13 septembre et le 12 octobre 2018 et a couvert au total 176 sites/camp (175 sites et le camp Sayam Forage)6 incluant l’ensemble des sites de déplacés accessibles lors de la collecte de données dans les communes de N’Guigmi, Kabalewa, Bosso, Foulatari, Goudoumaria, Toumour, Gueskerou, Diffa, Chetimari et Maine-Soroa. Des informations ont été recueillies sur les PDI dans 164 sites et sur les réfugiés dans 147 sites, en fonction des statuts présents dans les sites au moment de la collecte de données. 7 Des entretiens ont été effectués avec 622 informateurs clés (IC) sur la base de deux questionnaires dont un abordant la situation générale en termes de protection avec un IC interrogé par statut et un deuxième questionnaire focalisé sur la PE et les VBG avec un IC interrogé par statut. Pour le volet comparatif avec la dernière évaluation menée en 2017, sur un total de 176 sites visités en 2018, 129 sites ont également été évalués en 2017, avec les mêmes groupes de populations (réfugiés/PDI) et donc pour lesquels une analyse comparative est possible. Les données ont été comparées pour les PDI dans 109 sites et pour les réfugiés dans 100 sites. En parallèle, 48 groupes de discussions ont été menés dans 8 communes8 avec des femmes et des enfants (filles et garçons) PDI et réfugiés âgés de 11 à 17 ans pour approfondir les informations fournies par les IC. En raison de la méthodologie utilisée, les résultats doivent être considérés comme indicatifs et non représentatifs de la situation des populations déplacées dans les sites évalués.