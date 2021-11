Niger: Evaluation de la situation en protection des personnes déplacées dans la région de Tillabéri, Novembre 2021

RESUMÉ

La situation sécuritaire dans la région de Tillabéri demeure instable et les 13 départements que compte la région sont déclarés toujours en état d’urgence. Depuis le début de l’année 2021, une recrudescence des violences et/ou attaques de grande ampleur contre les populations civiles ont été enregistrées. Ces violence sont souvent accompagnées par les vols ou pillages des ressources et des bétails à grande échelle, aggravant ainsi la situation de vulnérabilité des populations en les dépouillant de leurs moyens de survie. La fréquence des incendies de maisons et de greniers, les attaques contre les écoles et les centres de santé affectent également les sites. Par ailleurs, les populations civiles sont de plus en plus exposées à des nouvelles stratégies adoptées par les groupes armés non étatiques (GANE), telles que l’envoi d’« ultimatums » ou l’utilisation d’engins explosifs improvisés (EEI) sur les principaux axes routiers. La formation au niveau communautaire de groupes armés d’autodéfense et le risque d’une dérive intercommunautaire du conflit dans la région représentent également des menaces pour la protection des populations civiles1 . A la date du 31 mai 2021, le nombre de personnes déplacées installées dans la région de Tillabéri a dépassé les 126 000 unités. Plus spécifiquement, 82 604 personnes déplacées internes (PDI) et 43 838 personnes réfugiés (dont 36 525 originaires du Mali et plus de 7 000 provenant du Burkina Faso2 ) étaient présents dans la région de Tillabéri, les chiffres des PDI étant rapportés comme étant en constante augmentation depuis plusieurs mois. Ainsi, par rapport au mois de mai 2020, le nombre de PDI dans la zone dite des 3 frontières au Niger, qui comprends plusieurs départements dans les régions de Tillabéri et de Tahoua, a augmenté de 47%.

En coordination avec le Cluster Protection5 , entre le 30 mars et le 16 avril 2021 REACH a conduit une évaluation visant à disposer des évidences sur risques et enjeux de protection dans la région de Tillabéri pour compléter les mécanismes d’évaluation et de suivi existants (Protection Monitoring, RRM6 etc.). Plus spécifiquement, cette évaluation est destinée à fournir une vue d’ensemble sur les risques de protection des populations déplacées, en particulier sur des thématiques telles que les violences basées sur le genre (VBG), la protection de l’enfance (PE) et les mécanismes de référencement existants. Elle a bénéficié du soutien financier du Bureau of Population,

Refugees, and Migration (BPRM). Les termes de référence de l’évaluation sont disponibles en ligne.

L’évaluation a couvert 56 sites dans 10 départements de la région de Tillabéri où la présence de personnes déplacées (PDI et réfugiées) a été signalée, notamment, Abala, Ayerou, Balleyara, Banibangou, Bankilaré, Gotheye, Ouallam, Téra, Tillabéri et Torodi.7 Les typologies de sites pris en compte par cette évaluation sont les camps / sites de réfugié, les sites de personnes déplacées internes (formels), les sites de personnes déplacées internes (informels / spontanés) et les localités avec personnes déplacées dans les familles d’accueil.

Une méthodologie mixte a été adoptée incluant un volet quantitatif et un volet qualitatif. Des entretiens en face à face ont été effectués par les équipes REACH auprès de 277 informateurs clés (IC) dans 56 sites sur la base de questionnaires structurés. Pour le volet qualitatif, un total de 54 groupes de discussion (GD) ont été réalisés dans 10 sites pré-identifiés, auprès de participants répartis par groupe d’âge, de genre et de statut : filles déplacées (15-17 ans), garçons déplacés (15-17 ans), femmes déplacées (18+), hommes déplacés (18+), femmes hôtes (18+), hommes hôtes (18+). En raison de la méthodologie utilisée, les résultats doivent être considérés comme indicatifs et non représentatifs de la situation des populations déplacées dans les sites évalués.