Niger: Evaluation de la faisabilité du transfert monétaire multisectoriel dans la région de Diffa – Août 2019

RESUME

Selon l’aperçu des besoins humanitaires (HNO) au Niger pour l’année 2019, plus de 460 000 personnes ont besoin d’assistance humanitaire à Diffa . Le contexte de crise prolongée dans cette région affecte la vulnérabilité des populations et génère des besoins dans plusieurs secteurs d’intervention tels que la sécurité alimentaire, la nutrition, la protection, les abris, l’éducation, la santé, l’hygiène, l’eau et l’assainissement. Pour faire face à cette vulnérabilité, des organisations de mise en œuvre comme le gouvernement et des organismes humanitaires ont mis en place des programmes de distribution conditionnelle ou inconditionnelle sous forme de transferts monétaires. Pour informer les décisions stratégiques et opérationnelles, une étude sur la faisabilité du transfert monétaire multisectoriel dans un contexte d’urgence à Diffa a été réalisée en 2017 de façon conjointe par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). Cette évaluation avait pour but de donner un aperçu de la faisabilité du transfert monétaire multisectoriel à Diffa en fonction de capacité des marchés, de l’acceptation du transfert monétaire et de la protection des bénéficiaires, ainsi que les capacités et défis des prestataires de services financiers et des organisations de mise en œuvre.

En raison du caractère volatile de la situation de crise à Diffa, il apparait pertinent de mettre à jour les informations sur la faisabilité du transfert monétaire. Dans la continuité de l’évaluation réalisée en 2017, REACH, avec l’appui du Cash Working Group (CWG) au Niger a conduit une nouvelle évaluation entre avril et début août 2019 financée par l’Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA). Cette étude, réalisée à Diffa, se focalise sur les mêmes éléments étudiés lors de l’évaluation de 2017 : la capacité des marchés, l’acceptation du transfert monétaire, la protection des bénéficiaires ainsi que les capacités et les défis des prestataires de services financiers et des organisations de mise en œuvre. Cette évaluation vise à donner aux organisations de mise en œuvre un aperçu des risques et des opportunités du transfert monétaire à Diffa afin d’informer la stratégie de la communauté humanitaire et du CWG en particulier.

L’évaluation s’appuie sur une méthodologie mixte qualitative et quantitative et des outils de collecte de données ont été développés pour chaque aspect de l’évaluation. En ce qui concerne les capacité des marchés, l’évaluation a couvert 45 marchés répartis dans toutes les communes de la région de Diffa, hormis Bosso qui était inaccessible au moment de l’enquête pour des raisons sécuritaires . Au total, 45 entretiens ont été réalisés avec des informateurs clés (IC) gestionnaires de marchés (un par marché) ainsi que des entretiens individuels avec 88 transporteurs et 229 commerçants. Pour l’acceptation du transfert monétaire et la protection des bénéficiaires, l’évaluation a couvert 21 localités de Diffa (2 par commune hormis Toumour où une seule localité a été couverte en raison de limitations sécuritaires ). Dans ces localités, des entretiens ont été réalisés avec des IC parmi la population déplacée et non déplacée, de même que 72 groupes de discussion répartis de façon distincte par type de population (déplacée/non déplacée) et par sexe (homme/femme). En ce qui concerne les capacités et les défis des prestataires de services financiers et des partenaires de mise en œuvre, des entretiens individuels ont été réalisés avec quatre prestataires financiers actifs à Diffa (dont deux gestionnaires d’institutions de microfinance (IMF) et deux représentants d’opérateurs de téléphonie mobile). Enfin, parmi une dizaine d’ONG qui font du transfert monétaire à Diffa, six ont répondu à un questionnaire sur leurs capacités et les défis auxquels ils font face. L’évaluation a été coordonnée par le biais d’un groupe de travail restreint au sein du CWG qui a également travaillé sur l’élaboration des recommandations. Ce groupe restreint était constitué de REACH, le PAM, OCHA, le HCR et l’International Rescue Committee (IRC). Les résultats issus de la collecte de données ont été triangulés avec les données secondaires disponibles pour chacun des quatre axes d’évaluation. Comme les informations sont fournies par des IC et des groupes de discussion, les résultats sont indicatifs de la situation des marchés et des villages évalués et non représentatifs.