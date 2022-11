Niger: Diffa, Rapport de situation, 30 octobre 2022

Aperçu des besoins, réponses et gaps dans les communes touchées par les inondations

Contexte

Depuis plusieurs années, la région de Diffa est doublement touchée par les inondations liées aux pluies diluviennes et à la crue de la Komadougou Yobé. Cette rivière charrie les eaux pluviales en provenance du Nigeria vers le lac Tchad et coule aussi bien au Nigéria qu’au Niger. Elle couvre une superficie de 148 000 km2 et suit une direction partant du sud- ouest vers le nord-est. L’essentiel des écoulements de son bassin versant est généré par les eaux de pluie. Les eaux de ce cours d’eau constituent une ressource providentielle pour les riverains. Elles permettent en effet, l’irrigation des cultures de riz, des produits maraîchers mais également la pêche. Malheureusement, depuis 2019, les producteurs riverains perdent l’essentiel de leurs productions suite aux dégâts provoqués par les inondations.

Il est important de noter que les inondations viennent aggraver une situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans la région qui remonte à 2015 avec l'avènement des attaques des groupes armés. Ces inondations, les pires depuis des années, sont survenues à un moment où le Gouvernement prévoit de mettre en place un programme d'aide au retour des personnes déplacées dans leurs villages d'origine.

À la date du 23 octobre 2022, 15 404 personnes (2 452 ménages) réparties dans les quartiers Festival, Diffa Koura, et Charé dans la ville de Diffa et les villages de Bagara, Koulo Koura Gana, et Lada (commune de Diffa) ont été durement affectées par des inondations consécutives à la crue de la Komadougou. Des superficies importantes des champs de culture (sorgho, niébé, riz, choux, oignon etc.) sont submergées. Les populations de Lada (1 056 ménages de 5 783 personnes), un village entièrement englouti par les eaux, ont été particulièrement touchées. Toutes ces personnes sinistrées devraient être relocalisées sur le site de Boulangouri. La menace persiste malgré les travaux de protection des digues de sable réalisées. Les villages menacés sont : N’Gagam, Garin Dogo et Gueskérou. La population du village de Zénam Tchélori s’est déplacée entre Djalori et Assaga.

Plusieurs autres communes ont été affectées, notamment les communes de Bosso, Toumour, Mainé-Soroa, Chétimari et Gueskérou. Au 23 octobre, le nombre de personnes sinistrées dans toute la région s’élevait à 44 553 personnes (6 309 ménages). La situation est en cours de suivi.

Présentation générale du site de Boulangouri, site d’accueil des populations sinistrées du village de Lada Le site se trouve à environ 4 km à l’est de Diffa. Il est contigu au village de Boulangouri, l’un des rares villages qui ne s’est pas déplacé malgré l’insécurité grandissante depuis 2015. Environ 1 000 ménages se seraient déplacés de Lada à la suite de la crue de la Komadougou. Plus de 150 ménages restent encore dans le village inondé et prennent le risque d’attendre les moyens pour transporter quelques biens restants au niveau du village.

OCHA a organisé une mission « Go and See » en vue d’évaluer les besoins des sinistrés relocalisés mais également de s’entretenir avec eux afin de recueillir leurs besoins les plus pressants.