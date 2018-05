Niger Diffa: Mécanisme de Réponse Rapide (janvier à mars 2018)

Le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) a pour objectif l’amélioration des conditions de vie des populations qui ont été affectées par un mouvement de population (déplacement ou retour) suite à un choc (conflit armé, épidémie, ou catastrophe naturelle). Les activités du RRM sont (1) le pré-positionnement de fonds, de stocks et de ressources humaines, (2) la veille humanitaire et Evaluations multisectorielles (MSA), (3) Intervention multisectorielle : Abris/NFI, WASH, Sécurité alimentaire et Protection. Le RRM est financé au Niger par ECHO. Les partenaires de mise en œuvre du RRM à Diffa sont: ACTED, DRC, IRC avec la participation du PAM et l’appui de UNICEF et OCHA.