Niger - Diffa - Aperçu des incidents sécuritaires survenus en mai 2020 (Au 31 mai 2020)

La situation sécuritaire dans la région de Diffa demeure préoccupante particulièrement en ce mois de mai 2020 où les GANEs se sont montrés très actifs à travers des attaques qui ont visé aussi bien les civils que les positions militaires. En effet, en début du mois et à moins d’une semaine d’intervalles, deux attaques ont visé la position militaire du pont de Douchi près de Diffa sur la frontière avec le Nigéria, ces attaques ayant été repoussées par les forces de défense et de sécurité Nigériennes. Aussi, le mois de mai qui coïncide avec une bonne partie du mois de ramadan a été particulièrement actif en termes d’attaques, quand on sait que c’est une période qui est mise à profit par les GANEs pour conduire des actions d’envergure afin de faire le maximum de dégâts. Ainsi, selon UNDSS, 22 incidents ont été enregistrés au cours du mois, contre 6 le mois d’Avril. Ces incidents ont fait 46 victimes dont 38 enlèvements (83% de victimes). Face à cette situation, les populations continuent à se déplacer pour fuir les exactions des GANEs. A cela s’ajoute le nombre d’incendies de plus en en plus croissants. En effet, la région a enregistré 8 incendies dans les communes de Diffa, Toumour et N’guigmi. Ces incendies ont occasionné d’importants dégâts et des pertes en vies humaines. Plus 1200 ménages ont perdu leurs abris et biens non alimentaires, ce qui nécessite en urgence l’assistance humanitaire face à ces nouveaux besoins