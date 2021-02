Niger - Diffa - Aperçu des incidents sécuritaires de janvier à décembre 2020 (Au 31 décembre 2020)

La région de Diffa continue d’enregistrer des incidents sécuritaires impactant l’action humanitaire. En 2020, 201 incidents ont été rapportés par UNDSS, contre 270 en 2019. Ces incidents ont malheureusement fait 541 victimes (contre 692 en 2019) soit une réduction de 22% de victimes comparativement à 2019. Un total de 158 personnes civiles ont perdu la vie principalement dans les communes de Diffa, Bosso, Gueskérou et Toumour. En effet, les départements de Diffa, Bosso et N’Guigmi sont les plus touchés par ces incidents dont les cas d’enlèvements sont les plus nombreux : 296 personnes enlevées contre 385 en 2019. Ces enlèvements représentent 55% du nombre total de victimes. La commune de Gueskérou demeure la plus affectée avec 112 personnes enlevées et 39 personnes tuées. Ces incidents sécuritaires, qui sont en grande partie liés aux incursions répétées des groupes armés non-étatiques, entrainent des mouvements de populations vers les localités beaucoup plus sécures; à cela, il convient d’ajouter les catastrophes (incendies, inondations et autres). Les acteurs humanitaires, nonobstant les contraintes sécuritaires, mobilisés, continuent à apporter l’assistance nécessaire à ces populations déplacées (y compris les populations hôtes), en dépit des besoins de plus en plus croissants.