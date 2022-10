Niger – Déplacement interne - Rapport sur les besoins humanitaires, septembre 2022

Depuis 2014 le Niger est touché par de multiples crises sécuritaires ainsi que des désastres naturels récurrents qui ont causé le déplacement de centaines de milliers de personnes à l’intérieur du pays Diffa, Maradi, Tahoua et Tillaberi sont les régions les plus touchées par ces phéno mènes (ins écurité et désastres naturels Jusqu’en 2022 les attaques des groupes armés ont continué à pousser les populations à fuir leurs localités pour trouver refuge dans des zones plus stables A cela s’ajoutent aussi les désastres naturels qui touchent les populations chaque année S elon le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes (MAH/ en mai 2022 plus de 305 000 personnes étaient des déplacés internes L’Organisation Internationale pour les Migrations ( au Niger a mis en oeuvre la Matrice de suivi des déplacement Displacement Tracking Matrix, DTM en anglais) en 2016 en étroite collaboration avec le gouvernement du Niger pour collecter et diffuser des informations régulières sur la population mobile afin d’offrir au gouvernement et partenaires humanitaires une meilleure compréhension des mouvements de populations et des besoins changeants sur les lieux de déplacement ou de transit au Niger L'outil DTM comporte quatre composants (Suivi des Mouvements de Population, Suivi des Flux migratoires, les Enregistrements et les Enquêtes) Pour apporter son appui au gouvernement et aux partenaires humanitaires afin de mieux co mprendre les tendances de déplacement et la situation des déplacés, l’OIM en collaboration avec le MAH/GC a mis en oeuvre l a composante Suivi des Mouvements de Population depuis 2019 appelée Evaluation des Villages (Village Assessment VAS en anglais)