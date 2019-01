Niger : Conflict Scan (septembre 2018)

Résumé exécutif

Contexte

Tillabéri est une région au Niger dans laquelle la situation sécuritaire s’est considérablement détériorée depuis fin 2016. Cette région a dû faire face à de nombreuses attaques par des groupes non identifiées ainsi que des groupes extrémistes violents. Face à cette situation et pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, le gouvernement du Niger a instauré l’état d’urgence. En plus de la présence des réfugiés maliens à Ayorou (camp de Tabareybarey), Ouallam (camp de Mangaizé), Abala (camps d’Abala), la dégradation de la situation sécuritaire est actuellement à l’origine de l’arrivée des déplacés internes (au 3 septembre 2018, ils étaient 14 400 à Ayorou, 15.918 à Abala, 1.200 à Ouallam) dans ces localités.

Conflict scan

Le conflict scan est une analyse rapide de la dynamique des conflits et tension dans une zone et une période bien définie. Dans le cadre de ce projet, Search for Common Ground (Search) s’est proposée de conduire un ‘’Conflict Scan’’ dans la région de Tillabéri, plus précisément dans la zone d’intervention du projet qui sont Ayorou, Ouallam et Abala. Ce conflict scan a permis de mieux comprendre les obstacles à la cohésion sociale entre les différentes couches sociales (notamment les réfugiés et les communautés hôtes et les déplacés internes) et la stabilité de la région.

Méthodologie

Ce conflict scan est basée sur une approche qualitative. C’est une méthodologie qui offre une réelle capacité de comprendre l’opinion des membres de la communauté, leur comportement face aux conflits et les mécanismes en place pour la promotion de la paix. Pour ce faire, 8 discussions de groupe (FGD) et 30 entretiens individuel (KII) ont été réalisés dans trois localités qui sont : Ayorou (centre urbain, camp de Tabareybarey, et le site de déplacés internes urbain), Ouallam (centre urbain, camp de Mangaizé, et le site de déplacé de Yolaizé Koykoira), et Abala (centre urbain, camp d’Abala, et le site de déplacé de Sarayé). Les répondant lors des KII et FGD sont issus des communautés réfugiés, déplacés internes et hôte.