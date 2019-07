Niger: Cartographie des Risques de Protection - Région de Tillabéri (Octobre – décembre 2018)

1 Introduction

Dans le cadre de la réponse aux questions de déplacement des populations dans la zone nord de la région de Tillabéri, l’ONG ANTD et le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) ont mis en œuvre avec l’appui de l’UNHCR un projet de monitoring de protection et de prise en charge des cas d’extrême vulnérabilité, des survivant(e)s VBG et des victimes de violations aux droits de l’homme. Pour mettre en œuvre le projet, ANTD et DRC ont élaboré une première cartographie des risques de protection en Avril 2018 afin de répertorier les localités où les menaces et les vulnérabilités sont prévalentes, et les capacités limitées. Le monitoring de protection a couvert ces localités au courant de l’année et en fonction des actualités a élargi sa zone d’intervention vers des nouveaux villages identifiés comme à risque aigue.

La seconde cartographie menée pendant le dernier trimestre 2018 s’est focalisée sur 35 villages présents sur les 3 axes du projet. Ces derniers ont été ciblés par rapport à la prévalence d’incidents de protection survenus pendant la période du projet :

• Axe Ayorou : Fallelebéri, Tagantassou, DoukouDjindé, Kolbolé, Gaigorou, WallaGounto, Molia,

Zibane, Tidirgalène, Tigazaratèene, Tangouchmane, Inatess, Timbiga1 etTimbiga2 (Sites se trouvant dans localité d’Imbouga), GaeyAkoukou, LogaBeibatan, Firgoune, YassaneGorou,

Koutougou, Alsilamey.

• Axe Bankilaré : Amar- Singué, Lemdou, Intabakat, Dayya Hondo, Balleykoira, Kolmane, Yatakala, Dolbel.

• Axe Ouallam : Dabrey, Sargane, Farka, Dingazi Banda, Mangaizé, Tondikiwindi, Goubey