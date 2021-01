Niger - CARE appelle au respect de l’obligation de protection des populations civiles

Niamey, Niger [5 Janvier 2021] – En tant qu'organisation humanitaire et de développement travaillant au Niger, CARE International est profondément préoccupée par la crise en cours dans la région de Tillabéry et son impact sur les populations civiles, majoritairement des femmes et des enfants.

Pour rappel, le 2 Janvier 2021, la région Tillabéry, à la frontière avec le Burkina Faso et le Mali, a subi une attaque de groupes armés dans les villages de Zaroumadareye et Tchoma Bangou causant la mort d'une centaine de personnes et des dizaines de blessés.

CARE demande instamment le respect du droit international humanitaire et des droits humains, y compris la protection des civils, par toutes les parties au conflit. Chaque mort civile est une tragédie et nous exhortons toutes les parties au conflit à respecter leur obligation de protéger les populations civiles, déjà très sévèrement touchées par le conflit, les effets du changement climatique et les impacts secondaires de la pandémie de COVID-19, dans une région où la réponse humanitaire est sous-financée. D'autre part, nous sommes très préoccupés par les risques de violences basées sur le genre (VBG) auxquels sont exposées les femmes et les filles en période de crise et de conflit.

« Nous reconnaissons les efforts du gouvernement Nigérien ainsi que des partenaires, notamment les Nations Unies et les ONG pour la fourniture des services essentiels (nourriture, eau, services de santé, prise en charge psychosociale) aux populations affectées. Néanmoins, nous demandons au gouvernement de renforcer la sécurité dans les zones de conflits et plus particulièrement dans la région de Tillabéry afin de protéger les populations civiles contre de telles attaques.

Nous présentons nos sincères condoléances au gouvernement et au peuple nigérien et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. » Ely KEITA, Country Director, CARE International in Niger.

