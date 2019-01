Niger: Bulletin Protection décembre 2018

NIVEAU NATIONAL

Tenue de la réunion du cluster protection le 04/12/2018 à Niamey (Compte rendu de la réunion).

TILLABERI

Evaluation Rapide de Protection sur les sites de Tadress et de Sakoira (Commune de Tillabéri département de Tillabéri -Région de Tillabéri)

Une évaluation rapide de protection a été effectuée à Intadagotan dans la Commune d’Ayorou, Région de Tillaberi. Les thèmes documentés sont la protection de l’enfance ; la liberté mouvement et documentation civile ; cohésion sociale, VBG ; trouble et traumatisme psychologique et personnes à besoins spécifiques.