Niger: Analyse de la réponse pour l’adaptation climatique (décembre 2021)

Le Niger est un pays extrêmement vulnérable du fait de son exposition aux risques climatiques (sécheresse, inondations, hausse des températures), des décennies de mauvaise gestion et d’accès à la terre et l’eau, son enclavement géographique et l’insécurité à laquelle il fait face au niveau interne et régional. Pour mieux répondre et anticiper les besoins de la population locale face aux aléas climatiques actuels et futurs, le présent rapport établit une évaluation des projections futures des impacts du changement climatique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et sur les indicateurs de vulnérabilité. Sur la base de ces résultats, des recommandations pour l’intégration de l’adaptation climatique dans la programmation du Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont été formulées pour quatre zones de moyens d’existence (ZME), priorisées à partir des quatre régions naturelles à profils climatiques variés du Niger : (1) la zone Agricole à Dominance mil et sorgho, (2) la zone Agropastorale, (3) la zone des Cultures Maraichères du Sud (4) la zone Pastorale des Transhumants et des Nomades.