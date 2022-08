Niger: ACTED facilite l’accès alimentaire des déplacés internes à Diffa

Depuis 2013, la crise au Nord du Nigéria engendre un afflux de réfugiés vers les pays voisins comme le Niger, ainsi que des déplacements internes importants depuis février 2015. Ces forts mouvements de populations sont à l'origine d'une pression accrue sur les communautés hôtes, leur accès aux services et aux infrastructures de base étant déjà vulnérables.

Au 22 décembre 2021, OCHA dénombrait 25 385 personnes en situation de déplacements forcés (comprenant les déplacés internes et les réfugiés) dans la région de Diffa.

Le département de N’Guigmi a lui seul accueille 82% des Personnes Déplacées Internes (PDI) et 99% des réfugiés qui sont déplacés depuis plus de 2 ans.

Distribution de vivres et compléments alimentaires pour lutter contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire

Depuis janvier 2021, avec le soutien du Programme Alimentaire Mondiale (PAM), ACTED a mis en œuvre le projet de distribution de vivres et de compléments alimentaires aux personnes vulnérables. Cette intervention vise à assurer leurs besoins alimentaires et nutritionnels à cause de la diminution ou perte totale de leurs moyens d’existence dans leur déplacement forcé.

Pendant 12 mois ACTED a distribué 1 330 tonnes de vivres (céréales, légumineuse, d’huile, de sel et des super céréales + pâte d’arachides mélangée à des médicaments contre la malnutrition). En moyenne 7 828 personnes et 524 enfants ont reçu une ration mensuelle équivalent de 2100 kcal par personne par jour correspondant au standard du PAM.

Lors de crises comme celles-ci, les femmes enceintes et/ou allaitantes ainsi que les enfants sont les plus vulnérables face au manque d’accès à une source alimentaire stable. Si la situation ne s’améliore pas cela peut plonger des centaines de personnes dans l’insécurité alimentaires. Les enfants peuvent quant à eux développer une maladie, la malnutrition.

Parallèlement aux distributions, les équipes d’ACTED surveillent l’état nutritionnel des enfants de 6 à 23 mois à travers la prise du périmètre brachial. Le périmètre brachial permet d’indiquer le statut nutritionnel des enfants afin d’effectuer une prise en charge rapide en cas de détection de tout signe de malnutrition. Pour les cas avérés et les cas graves, les équipes d’ACTED procèdent au référencement vers les centres de santé spécialisés dans le traitement de la malnutrition.

Notons que sur la période couverte par le projet seul 2 cas de malnutrition aiguë modérée ont été dépistés. Ils ont été suivis très rapidement par les équipes d’ACTED. Leur situation est redevenue normale au bout d’un mois ce qui démontre l’impact positif de la distribution des compléments alimentaires dans la lutte contre la malnutrition des enfants âgés de 6 à 23 mois.

Dans le contexte de la pandémie de covid 19, ACTED a adopté des mesures de protection des personnes que nous soutenons lors des activités de distribution.

ACTED a installé des dispositifs de lavage de mains sur les sites et de procéder à la distribution de 17 970 masques et 5 990 savons (soit 20 masques et 5 savons par ménages).

Avec cette intervention ACTED a permis aux bénéficiaires de disposer d’une alimentation régulière afin de soutenir leur résilience face l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.