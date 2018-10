Mohamed Ibn Chambas se felicite de l’entente entre le gouvernement et les partis de l’opposition au Niger pour reviser le code electoral

Dakar, 09 Octobre 2018 - Le Représentant spécial du Secrétaire-général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), M. Mohamed Ibn Chambas, se félicite de la décision prise par le gouvernement et les partis de l’opposition au Niger de réviser le code électoral au sein du Comité National du Dialogue Politique (CNDP).

« Cette entente entre tous les acteurs politiques au Niger réunis au sein du CNDP constitue une avancée majeure dans la consolidation du dialogue politique », a déclaré Mohamed Ibn Chambas.

Le dialogue est le seul moyen de régler les questions en suspens. Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, encourage tous les acteurs concernés de se mobiliser pour renforcer cette dynamique positive afin de parvenir à un règlement de leur différend sur le code électoral qui permettra au peuple du Niger de voter dans les prochaines élections dans la paix et la sérénité.