Mission conjointe pour l'evaluation de la situation des refugies Burkinabes et ressortissants Nigeriens en provenance du Burkina Faso

Introduction

Depuis presque deux années, la situation frontière Burkina Faso et Niger est marquée par :

Multiplication des exactions des éléments des GANE coté Burkina et répercussion de plus en plus systémique coté Niger (Boundoré-Soum-Burkina et Djagourou, Makalondi-Niger)

Enlèvement suivi d’exécution des personnes soupçonnées par les éléments des GANE comme des informateurs sur leur position - Manœuvres des éléments des GANE (GEI, Ansarul Islam) aux populations de certains villages; le long de la bande aux fins d'adhérer à leur cause - Extension de la « milice », Kowelogo coté Niger avec la mise en place des représentations dans les villages frontaliers coté Niger (Tangounga, Boni, Wind Boki)

Des groupes lourdement armés circulent à moto pour terroriser les gens et prélever la zakat -

Frappe des FDS, présence du G5 et Barkhane.

Cette situation d’insécurité, en plus des déplacements internes enregistrés au Niger, a aussi provoqué le déplacement forcé des réfugiés de nationalité Burkinabè au Niger.

Sur la base des premières identifications des partenaires HCR de monitoring de protection et de monitoring des frontières à travers leurs relais communautaires, à ce jour, on enregistrerait 2190 individus répartis.

En considération de la précarité et de la vulnérabilité des conditions de vie de cette population principalement composée d’enfants et de femmes, les autorités et les acteurs humanitaires ont effectué une mission rapide d’évaluation de la situation auprès des autorités administratives et communales de Torodi et de Makalondi.

Cette mission d’évaluation multi sectorielle a été effectuée dans l’optique d’approfondir les évaluations par secteur au niveau des localités d’installation des refugiés Burkinabès et les personnes déplacées internes. Elle a vu la participation des intervenants suivants : la DREC/M/R, DDEC-Torodi, la préfecture, les Communes de Torodi et Makalondi, l’UNHCR, OCHA, le PAM, APBE, CIAUD, ICAHD INTERNATIONAL et ANTD.