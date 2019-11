Mise à jour opérationnelle : Région de Maradi - Niger: Comité de Coordination sur les réfugiés et la population hôte #2: Semaine du 28 octobre au 03 novembre 2019

PROTECTION

■ Enregistrement : 833 ménages / 3 038 individus enregistrés biométriquement. Au total 6 579 ménages / 23 665 individus déjà enregistrés biométriquement (UNHCR/CNE).

■ Prise en charge psychosociale en counseling individuel de 23 personnes et des personnes à besoins spécifiques à Dan Kano (Mobilité : 42, ORL : 136) et à Garin Kaka (mobilité 42, vue : 67) (HI).

■ 06 séances de sensibilisations communautaires sur l’importance de la documentation civile, l’accès aux services sociaux de base en situation d’urgence, la protection, la cohabitation des réfugiés et de la population hôte et les risques sécuritaires dans les villages d’accueil des réfugiés nigérians : Dan Kano, Tankama, Fangari, Sarkin Abzin Saboua, Dantoukouyou, Yantika. Durant ces activités, 25 cas ont été référés (femme à risque, enfant non accompagné et MAS) (ANTD).

■ 01 session de renforcement des capacités de 26 autorités du département de Guidan Roumdji sur l’Apatridie et les règles qui régissent l’état civil organisée à la Mairie de Guidan Roumdji. Appui financier et déclaration de naissance du nouveau-né (ICAHD).

■ 1 149 personnes à besoins spécifiques identifiées lors de l’enregistrement sur le site de Tiadi (HI/ UNHCR/CIAUD/ICAHD/DRPP).

■ Distribution de kits dignité aux femmes et enfants à Garin Kaka (83 kits) et à Guidan Roumdji (62 kits) (Save the Children).

■ Mise en place du comité de protection à Garin Kaka (CIAUD/UNHCR)