Mise à jour opérationnelle : Région de Maradi - Niger : Comité de Coordination sur les réfugiés et la population hôte #11 - Semaine du 30 décembre 2019 – 05 janvier 2020

PROTECTION

■ Enregistrement continu (cas de réunifications familiales et de novelles naissances) dans le cadre de la protection et de l’assistance aux demandeurs d’asile à Garin Kaka (22 ménages / 65 personnes) (CNE/UNHCR).

■ 36 ménages / 153 personnes relocalisées Guidan Roumdji vers le site de Dan Dadji Makaou (UNHCR/APBE/AIRD/CIAUD).

■ 1 112 personnes (545 femmes) sensibilisées sur l’importance de la documentation civile, l’accès aux services sociaux de base en situation d’urgence, la protection, la cohabitation des réfugiés et populations hôtes, les risques sécuritaires qui existent dans le cadre des éventuels mouvements pendulaires dans les communes de Tibiri et Guidan Sori.

Référencement de 14 cas de PBS vers HI,

Save The Children et ALIMA/BEFEN (ANTD/UNHCR).

■ Assistance de 2 cas SGBV à la Gendarmerie et à la Justice avec résolution du différend.

Organisation du Panel DIS de 2 cas d’enfants non accompagnés. Référencement de 7 cas de PBS à APBE et HI (SAVE THE CHILDREN).

■ 11 cas de maladie identifiés et référés vers APBE et vers le CSI de Guidan Roumdji et 08 cas de PBS référés à Save The Children, HI et à la DRPE/PF de Madarounfa (CIAUD/UNHCR).

■ 5 comités du département de Guidan Roumdji dotés en nattes et matériels didactiques.

Installation de comités de gestion des moulins à grains à Dan Dadji Makaou et à Garin Kaka (CIAUD/UNHCR).

■ Formation de 18 membres des structures communautaires de protection de Bassira sur l’appui psychosocial à base communautaire. 150 cas de Personne à Besoin Spécifique (PBS) identifiés et documentés, sur la base de l’enregistrement du HCR assistés en kits d’Assistance de Protection Individuelle, dans les localités de Intika (14 cas), Garin Mantaou (19 cas), Bassira (39 cas) et Tiadi (78 cas).

Animation de 15 séances de focus groupes sur la thématique d’appui psychosocial au profit de 150 PBS identifiés à Intika, Garin Mantaou,

Bassira et Tiadi. 5 structures communautaires de Dan Kano, Tankama, Bassira, Tiadi et de El Guidi appuyées en équipements pour bien mener leurs missions dans le cadre de la mobilisation, la sensibilisation sur les thématiques de protection au niveau de leurs communautés respectives (DRC).

■ Poursuite des activités de consultations ophtalmologique et de distributions des aides techniques (canne simple, tricycle, béquilles et lunettes) à Dan Kano, Guidan Roumdji, Dan Dadji Makaou et Tiadi (HI/UNHCR).

EDUCATION

■ Organisation de la mission de partage d’expérience dans le domaine de l’éducation en situation d’urgence qui se rend à Diffa sous le lead de la Direction Régionale de l’Education Primaire de Maradi avec l’appui de l’UNICEF, du HCR et les acteurs intervenants