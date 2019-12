Mise à jour opérationnelle : Région de Maradi - Niger: Comité de Coordination sur les réfugiés et la population hôte #9 - Semaine du 16 au 22 décembre 2019

PROTECTION

■ Enregistrement continu (cas de réunifications familiales et de novelles naissances) dans le cadre de la protection et de l’assistance aux demandeurs d’asile à Dan Dadji Makaou (32 ménages / 61 personnes) et à Garin Kaka (9 personnes) (CNE/UNHCR).

■ 13 ménages / 39 personnes relocalisées de Tankama vers le site Garin Kaka (UNHCR/APBE/AIRD/CIAUD).

■ Identification et documentation des cas protection de l’enfance (10), SVBG (2). Distribution d’un kit naissance pour une famille en complément au suivi de la malnutrition du bébé. Poursuite des activités dans les 7 EAE (Save The Children/UNHCR).

■ 781 personnes (dont 211 femmes et 209 filles) ont assisté à des séances de sensibilisations sur l’importance de la documentation civile, la cohabitation des réfugiés et populations hôtes et les risques sécuritaires qui existent dans le cadre des éventuels mouvements pendulaires dans les communes de Tibiri et Guidan Sori. Référencement de 04 cas de maladie vers ALIMA/BEFEN (ANTD/UNHCR).

■ 21 cas de maladie identifiés et référés vers APBE et le CSI de Guidan Roumdji et 45 cas de PBS référés à DRC dont 20 pris en charges dans la commune de Guidan Roumdji. 08 PBS identifiées à Madarounfa et référées vers la DRPF/PE de Madarounfa. 05 cas d’enfants séparés identifiés à Garin Kaka et référés vers Save The Children. 07 cas de handicaps physiques et visuels identifiés à Madarounfa, Dan Issa, Dan Dadji Makaou et Garin Kaka et référés vers HI (CIAUD/UNHCR).

■ Formation sur les thématiques de Protection de l’Enfant en situations d’urgence et les VBG de 59 membres des structures communautaires de protection du centre de El Guidi, Bassira et Tiadi. 128 cas /300 cas de Personne à Besoin Spécifique identifiés et documentés, sur la base de l’enregistrement du HCR, dans les localités de Tiadi, El Guidi et Bassira (DRC/UNHCR).

■ Consultations ophtalmologique réalisées à Garin Kaka et à Dan Dadji Makaou et 17 cas référés par CIAUD assistés en canne anglaise, béquilles, canne simple et déambulateur. 4 groupes de parole animés à Dan kano et Guidan Roumdji dont 20 femmes (HI/UNHCR).

■ Atelier de formation des acteurs de mises en œuvre de la loi 2018-74 du 10 décembre 2019 relative à la protection et assistance aux personnes déplacées internes au Niger (Action humanitaire/UNHCR).

EDUCATION

■ Poursuite des travaux de construction de classes préscolaires et primaires à Garin Kaka, Dan Dadji Makaou et Guidan Alkali. Les classes seront livrées avant la fin de l’année (ICAHD/UNHCR).

■ Préparation de la mission d’échange d’expérience des autorités régionales (Education) à Diffa (Groupe éducation /UNHCR)

SANTE & NUTRITION

■ 04 cas de MAS et 03 cas de MAM enregistrés et référés pour leur prise en charge nutritionnelle. 659 consultations curatives effectuées (Garin Kaka,

Dan Dadji Makaou, Dan Kano, Tiadi/Bassira), dont 69,2% de la communauté hôte. 17 patients mis en observation dont 07 à Garin Kaka (APBE/UNHCR).

■ 2 814 enfants 6-23 mois dont le MUAC est vert ou jaune ont bénéficié de la ration enfant de CSB++ (8,442 MT distribués). Les enfants aux MUAC rouge et jaune ont été référés aux centres de santé les plus proches. Supervision des cases de santé assurant la PEC des MAM au niveau de la zone d’urgence par le District de Guidan Roumdji dans le cadre de son accord avec le PAM (PAM).

■ 1 246 consultations curatives (43,9 % réfugiés) ont été effectuées, 880 enfants ainsi que 69 femmes enceintes ont été vaccinés. 1 974 femmes sensibilisées sur la santé, la nutrition, l’hygiène etc. dont 30 % sont des réfugiées (Dan Kano, Tiadi,

Guidan Roumdji et Souloulou) (ALIMA-BEFEN).

■ 1 204 enfants de moins de 5 ans dépistés (dont 19 MAS) et référés au CSI pour une prise en charge de la malnutrition en communauté. 86 nouvelles admissions enregistrées dans nos programmes NUT dont 53 MAS et 34 MAM (ALIMA-BEFEN).