Mise à jour opérationnelle : Région de Maradi - Niger: Comité de Coordination sur les réfugiés et la population hôte #6 - Semaine du 25 novembre au 01 décembre 2019

PROTECTION

■ Enregistrement : 207 ménages / 1 103 individus enregistrés biométriquement.

L’exercice de l’enregistrement biométrique s’est clôturé le 26 novembre, avec un total de 9 663 ménages / 35 214 individus enregistrés individuellement (UNHCR/CNE).

■ 321 personnes à besoins spécifiques identifiées lors de l’enregistrement dans le centre de Garin Dan Dela (HI/UNHCR/CIAUD/ ICAHD/DRPP).

■ Formation de 30 volontaires communautaires dont 11 réfugiés de Dan Dadji Makaou, Tiadi et Garin Kaka sur la santé, l’eau hygiène et assainissement, le genre et l’inclusion, la technique de communication. Renforcement de capacité de 33 volontaires en santé, eau hygiène et assainissement et protection à Tankama et Dan Kano (FICR/CRN).

■ Sensibilisation sur la fréquentation du centre de santé, hygiène et assainissement, coexistence pacifique à Garin Kaka (255 personnes) et Dan Dadji Makaou (136 personnes) (APBE/UNHCR).

■ Formation des membres des comités de gestion de plaintes et feedback (CGP) de El Guidi et Tiadi. Ouverture deux nouveaux CFS de Garin Kaka et Dan Dadji Makaou ayant déjà touchés respectivement 101 adultes et 469 enfants (refugiés et autochtones) (Save The Children/UNHCR).

■ Lancement officiel des 16 jours d’activisme à Garin Kaka et démarrage des discussions de groupes (hommes, femmes, jeunes filles et garçons) (Save The Children/APBE/Mercy Corps/CIAUD/ANTD/UNHCR).

■ Renforcement de capacité (58 membres) sur les concepts de la protection, les rôles et responsabilités du comité de protection, la définition des risques de protection dans leur communauté, à Bassira, El Guidi, et Tankama (DRC).