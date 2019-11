Mise à jour opérationnelle : Région de Maradi - Niger: Comité de Coordination sur les réfugiés et la population hôte #5 - Semaine du 18 au 24 novembre 2019

PROTECTION

■ Enregistrement : 1 030 ménages / 3 886 individus enregistrés biométriquement. Au total 9 456 ménages / 34 111 individus déjà enregistrés biométriquement (UNHCR/CNE).

■ 1 007 personnes à besoins spécifiques identifiées lors de l’enregistrement dans le centre de Bassira (HI/ UNHCR/CIAUD/ICAHD/DRPP).

■ Sensibilisation des leaders communautaires et religieux sur le Droit International Humanitaire à Maradi (CICR).

■ Sensibilisation sur la fréquentation du centre de santé, l’utilisation des gaz, hygiène et assainissement, coexistence pacifique à Garin Kaka (164 personnes) et Dan Dadji Makaou (126 personnes) (APBE/UNHCR).

■ Sensibilisation sur les SVBG au niveau communautaire avec les leaders religieux à Dan Kano (6 personnes) et à Tiadi (9 personnes) (ICAHD)

■ 50 relais communautaires identifiés (réfugiés et autochtones) et mis en place dont 32 à Garin Kaka (12 femmes) et 18 à Dan Dadji Makaou (8 femmes) (APBE/UNHCR).

■ Mise en place de 6 comités villageois de protection de l’enfant (CVPE) dont 8 hommes et 7 femmes à Dan Kano, Tankama, El Guidi, Tiadi, Garin Kaka et Dan Dadji Makaou. Formations sur: le schéma de référencement des 90 membres des CVPE ; la protection, l’identification, l’écoute, le référencement, et le suivi des cas (membres des CVPE et 13 familles d’accueil) ; la gestion des cas de protection, de SGBV et sur la cartographie des fournisseurs de services de protection de l’enfant (140 bénévoles des 7 EAE y compris les nouveaux sites dont 71 femmes et 15 animateurs). Formation des membres des comités de gestion de plaintes et feedback (CGP) de Dan Kano, Tankama, et Garin Kaka (Save the Children/UNHCR).

■ Formation sur l’accessibilité dans le bâtiment avec 12 participants (HI/UNHCR).