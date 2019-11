Mise à jour opérationnelle : Région de Maradi - Niger: Comité de Coordination sur les réfugiés et la population hôte #4 - Semaine du 11 au 17 novembre 2019

PROTECTION

■ Enregistrement : 937 ménages / 3 368 individus enregistrés biométriquement. Au total 8 426 ménages / 30 225 individus déjà enregistrés biométriquement (UNHCR/CNE).

■ 1 085 personnes à besoins spécifiques identifiées lors de l’enregistrement dans le centre de Bassira (HI/ UNHCR/CIAUD/ICAHD/DRPP).

■ 29 ménages / 94 personnes relocalisées du site de Guidan Roumdji vers Dan Dadji Makaou. Au total 104 ménages / 333 personnes relocalisées à Dan Dadji Makaou (UNHCR/APBE/DREC/CIAUD).

■ Identification de 33 cas de PBS (hôtes et réfugiés), sensibilisation sur l’acceptance des réfugiés et la cohésion sociale dans le village de Garin Mai Rowa (53 participants hôtes et réfugiés) dont 21 femmes (DRC).

■ Atelier de formation (35 personnes dont 6 femmes) à Tibiri des autorités locales, services techniques et FDS (Guidan Roumdji, Tibiri et Guidan Sori), sur le mécanisme de monitoring de protection et l’importance de leur accompagnement dans la mise en œuvre des activités du projet. Sensibilisation communautaire sur l’importance de la documentation civile, l’accès aux services sociaux de base en situation d’urgence, la protection, la cohabitation des réfugiés et de la population hôte et les risques sécuritaires dans les villages d’accueil des réfugiés nigérians (Communes de Guidan Sori et Tibiri). Durant ces activités, 30 personnes à besoins spécifiques ont été référées vers Save the Children (ANTD/UNHCR).

■ 200 extraits de naissances facilités à la commune de Tibiri provenant des centres de déclarations secondaires des villages d’accueils de Dan Kano et de Tiadi.

Sensibilisation sur l’apatridie et l’importance de l’obtention des documents d’état civil en particulier l’extrait d’acte de naissance à Tiadi (ICAHD/UNHCR).

■ Identification de 20 volontaires dont 6 réfugiés, 2 superviseurs (relais communautaires) et 4 leaders communautaires dont 2 réfugiés à Dan Dadji Makaou et à Garin Kaka. Près de 7 000 personnes touchées par les activités de sensibilisation communautaire sur la santé communautaire, l’eau, l’hygiène et l’assainissement à Tankama, Bassira, El Guidi et Khelekele (FICR/CRN).

■ Formation de 36 membres (12 femmes et 8 représentants de réfugiés) des comités de gestion de conflits des 12 villages mis en place à Guidan Roumdji (ADKOUL/UNHCR).

■ Ouverture de 5 nouveaux sites de distribution pour rapprocher l’assistance alimentaire des bénéficiaires (PAM).