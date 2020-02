Mise à jour opérationnelle : Région de Maradi - Niger : Comité de Coordination sur les réfugiés et la population hôte #16 - Semaine du 03 – 09 février 2020

Identification de 14 nouveaux cas de protection de l’enfant et SGBV. (SAVE THE CHILDREN).

2 685 personnes touchées par les activités des EAE, enregistrement de nouveaux enfants dans les EAE et caravane de sensibilisation conduite par les enfants à Dan Dadji Makaou, Dan Kano, El Guidi, Garin Kaka, Guidan Roumdji, Tankama et Tiadi. Recyclage des bénévoles du EAE et 127 personnes sensibilisées sur le mariage des enfants à Tiadi. Initiation à l’alphabétisation au profit de 100 personnes à Tankama et de 200 personnes à Dan Kano. (SAVE THE CHILDREN /UNHCR).