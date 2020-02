Mise à jour opérationnelle : Région de Maradi - Niger : Comité de Coordination sur les réfugiés et la population hôte #15 - Semaine du 27 janvier – 02 février 2020

PROTECTION

■ 22 ménages / 76 personnes relocalisées de Chawagui, Sarkin Abzin, Tankama, Dan Kano vers le site Garin Kaka (UNHCR/APBE/AIRD/CIAUD).

■ 1 136 personnes (786 femmes) sensibilisées sur l’importance de la documentation civile, l’accès aux services sociaux de base en situation d’urgence, la protection, la cohabitation des réfugiés et de la population hôte, les risques sécuritaires qui existent dans le cadre des éventuels mouvements pendulaires dans les communes de Tibiri et Guidan Sori. Référencement de 11 cas de PBS vers HI (ANTD/UNHCR).

■ Identification et ouverture de 03 nouveaux cas de Handicap/ENA/SGBV. Réponse au référencement transmis à HI pour l’amélioration du langage du cas de l’enfant ENA de Dan Kano. Suivi à domicile de 01 cas de Protection et de 01 cas de SGBV (SAVE THE CHILDREN).

■ 2 126 personnes touchées par les activités des EAE de Dan Dadji Makaou, Dan Kano, El Guidi, Garin Kaka, Guidan Roumdji, Tankama et Tiadi (SAVE THE CHILDREN /UNHCR).

■ Monitoring post distribution : les réfugiés relocalisés ont marqué leur préférence pour mil par rapport au riz distribué. Ces plaintes ont été prises en compte et le PAM prioriserait dans la mesure du possible, la livraison du mil sur ces sites lors des prochaines distributions (PAM).

■ 21 cas de maladie identifiés et référés vers APBE et vers le CSI de Guidan Roumdji.

Identification et référencement de 73 cas de PBS (handicap physique, auditif et visuel) à HI. 06 cas d’assistance psychosociale référés à Save The Children (CIAUD/UNHCR).

■ Sensibilisation sur la coexistence pacifique, la protection de l’enfance ainsi que l’importance de la relocalisation auprès de 154 réfugiés (127 femmes/filles) de Garin Kaka (CIAUD/UNHCR).

■ 431 participants aux activités psychosociales à Garin Kaka (APBE/UNHCR).