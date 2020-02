Mise à jour opérationnelle : Région de Maradi - Niger : Comité de Coordination sur les réfugiés et la population hôte #14 - Semaine du 20 – 26 janvier 2020

PROTECTION

761 personnes (467 femmes) sensibilisées sur l’importance de la documentation civile, l’accès aux services sociaux de base en situation d’urgence, la protection, la cohabitation des réfugiés et de la population hôte, les risques sécuritaires qui existent dans le cadre des éventuels mouvements pendulaires dans les communes de Tibiri et Guidan Sori. Référencement de 41 cas de PBS vers HI et ALIMA/BEFEN (ANTD/UNHCR).

Identification et ouverture de 20 nouveaux cas de Handicap/SGBV. Suivi du référencement de 02 cas à APBE. Suivi à domicile de 02 cas de Protection et de 05 cas de SGBV (SAVE THE CHILDREN).

Assistance spécifique à 05 cas de SGBV. 2 287 personnes touchées par les activités des EAE de Dan Dadji Makaou, Dan Kano, El Guidi, Garin Kaka, Guidan Roumdji, Tankama et Tiadi (SAVE THE CHILDREN /UNHCR).

Sensibilisation de 280 femmes et 204 hommes sur l’hygiène, la protection de l’enfant et les violences basées sur le genre, la cohésion sociale, la coexistence pacifique et la fréquentation des centres de santé à Dan Dadji Makaou et à Garin Kaka (APBE/UNHCR).

37 cas de maladie identifiés et référés vers APBE et vers le CSI de Guidan Roumdji.

Identification et référencement de 15 cas de PBS à HI. Sensibilisation sur la coexistence pacifique, la protection de l’enfance ainsi que l’importance de la relocalisation avec les leaders communautaires de Guidan Roumdji de 400 nouveaux réfugiés (260 femmes/filles) (CIAUD/UNHCR).