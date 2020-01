Mise à jour opérationnelle : Région de Maradi - Niger : Comité de Coordination sur les réfugiés et la population hôte #13 - Semaine du 13 – 19 janvier 2020

PROTECTION

23 ménages / 43 personnes relocalisées de Tankama et Tiadi vers le village d’opportunité de Garin Kaka (UNHCR/APBE/AIRD/CIAUD).

1 603 personnes (992 femmes) sensibilisées sur l’importance de la documentation civile, l’accès aux services sociaux de base en situation d’urgence, la protection, la cohabitation des réfugiés et populations hôtes, les risques sécuritaires qui existent dans le cadre des éventuels mouvements pendulaires dans les communes de Tibiri et Guidan Sori. Référencement de 64 cas de PBS vers HI (ANTD/UNHCR).

Identification et ouverture de 19 nouveaux cas de protection de l’enfant/SGBV. Référencement de 9 cas à APBE. Assistance spécifique à 28 cas de PBS à la suite des évaluations sociales, EIS et DIS.

Suivi à domicile de 23 cas de Protection de l’Enfant (16) et de SGBV (7) (SAVE THE CHILDREN).

209 personnes touchées à Dan Dadji Makaou par la sensibilisation de masse sur la protection de l’enfant, les SGBV et les services de prise en charge disponibles. 1 897 personnes touchées par les activités des EAE de Dan Dadji Makaou, Dan Kano, El Guidi, Garin Kaka, Guidan Roumdji,

Tankama et Tiadi (SAVE THE CHILDREN/UNHCR).

26 cas de maladie identifiés et référés vers APBE et vers le CSI de Guidan Roumdji. Identification et référencement de 11 cas de PBS à HI et 02 cas de VBG à Save The Children. Visite à domicile 116 nouveaux réfugiés vivants en familles d’accueil. (CIAUD/UNHCR).

415 personnes dont 231 femmes/filles touchées par les sensibilisations et débats sur la protection générale, la protection de l’enfance, les VBG et les PBS sur les sites de Dan Toukouyou, Garin Nissa,

Zaboua et Guidan Alkali. 17 cas de PBS identifiés et documentés. Deux groupes de Femmes/Filles mis en place à Garin Nissa pour la prévenir, faciliter l’identification et la prise en charge des victimes.

Formation de 121 femmes/filles sur les risques de VBG en lien avec les activités WASH à Garin Nissa, Zaboua et Guidan Alkali (IRC).

31 cas de PBS à Garin Wali, 20 cas de PBS à Inkouregaou et 42 cas de PBS à Moullé, identifiés et documentés. Prise en charge directe de certains cas et référencement vers les organisations qualifiées pour une meilleure prise en charge des autres cas (DRC).