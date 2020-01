Mise à jour opérationnelle : Région de Maradi - Niger : Comité de Coordination sur les réfugiés et la population hôte #12 - Semaine du 06 – 12 janvier 2020

PROTECTION

32 ménages / 172 personnes relocalisées de Guidan Roumdji, Tankama, Sarkin Abzin,

Chawagui et Dan Kano vers les sites de Dan Dadji Makaou et de Garin Kaka (UNHCR/APBE/AIRD/CIAUD).

Sensibilisation des réfugiés vivants dans les villages d’accueil de Tiadi, El Guidi et Bassira pour une relocalisation vers les villages d’opportunité (UNHCR/CIAUD).

1 996 personnes (1 201 femmes) sensibilisées sur l’importance de la documentation civile, l’accès aux services sociaux de base en situation d’urgence, la protection, la cohabitation des réfugiés et populations hôtes, les risques sécuritaires qui existent dans le cadre des éventuels mouvements pendulaires dans les communes de Tibiri et Guidan Sori. Référencement de 23 cas de PBS vers HI, Save The Children et ALIMA/BEFEN (ANTD/UNHCR).

Suivi des cas de protection de l’enfant et SGBV. Référencement de 14 cas de Protection/SGBV à APBE, HI et CEPPP (SAVE THE CHILDREN).

40 cas de maladie identifiés et référés vers APBE et vers le CSI de Guidan Roumdji et 11 cas de PBS référés à HI. Tous les cas enregistrés sont des réfugiés de Guidan Roumdji. Monitoring de la situation de protection dans les localités couvertes (CIAUD/UNHCR).

98 personnes dont 47 à Zaboua et 51 à Guidan Alkali touchées par la sensibilisation sur les sujets de protection. Un cas de PBS (un homme) a été identifié et documenté. 3 groupes de Femmes et 3 groupes de Filles mis en place afin de prévenir et faciliter la prise en charge des cas de VBG (IRC).