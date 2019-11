Mise à jour opérationnelle : Région de Maradi - Niger: Comité de Coordination sur les réfugiés et la population hôte #3 - Semaine du 04 au 10 novembre 2019

PROTECTION

■ Enregistrement : 910 ménages / 3 210 individus enregistrés biométriquement. Au total 7 489 ménages / 26 857 individus déjà enregistrés biométriquement (UNHCR/CNE).

■ 1 100 personnes à besoins spécifiques identifiées lors de l’enregistrement dans le centre de El Guidi et de Bassira (HI/ UNHCR/CIAUD/ICAHD/DRPP).

■ 81 personnes relocalisés à Garin Kaka. Fermeture du site de Guidan Roumdji et relocalisation de 75 ménages / 239 personnes à Dan Dadji Makaou (UNHCR/APBE/DREC/CIAUD).

■ Poursuite des activités de sensibilisation communautaire sur l’importance de la documentation civile, l’accès aux services sociaux de base en situation d’urgence, la protection, la cohabitation des réfugiés et de la population hôte et les risques sécuritaires dans les villages d’accueil des réfugiés nigérians : Tankama, Garin Gado Chaweye, Sarkin Abzin Saboua, Toda peulh, Garin Nissa, Inssara, Aroudou, Toda Haoussa, Allah karbo, Kiriri, Zongo Allassane, Ido Gassaou,

Tsouké. Durant ces activités, 122 personnes à besoins spécifiques ont été référées vers Save The Children (femme à risque, enfant non accompagné et enfant avec handicap) (ANTD).

■ 05 déclarations des naissances venant des villages de Dan Turqué, Guidan Alkali et du CSI de la commune de Guidan Roumdji facilitées. Mission d’évaluation et d’identification des relais communautaires à Dan kano (ICAHD).

■ Sensibilisation sur le processus d’identification des volontaires et superviseurs (relais communautaires) dans les villages d’opportunités de Dan Dadji Makaou, Chadakori et Garin Kaka. Poursuite des activités de sensibilisation communautaire sur la santé communautaire, l’eau, l’hygiène et l’assainissement à Tankama, Bassira et Dan Kano (FICR/CRN).

■ Formation sur le monitoring de protection des points focaux. 37 points focaux formés à Dan Issa, Gabi, Jiratawa et Madarounfa. Identification de 23 personnes à besoins spécifiques (Guidan Roumdji, El Guidi, Dabra, Hirji et Dan Issa) et référencement en cours vers HI et Save the Children (CIAUD).

■ Séance de sensibilisation sur la prise en compte des besoins des personnes vivants avec handicaps (inclusion) (HI).

■ Deuxième réunion du comité thématique SGBV (Adoption du plan d’action, préparation 16 jours d’activismes, réunion gestion des cas) (Save the Children).

■ Première réunion du comité thématique protection de l’enfance (validation du plan d’action, réunion de gestion de 11 cas présentés).