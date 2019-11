Mise à jour des chiffres des populations déplacées dans la région de diffa, septembre 2019

La Direction Régionale de l’Etat Civil, des Migrations et des Réfugiés (DREC - RM) de Diffa est le Lead du Groupe de Travail Accueil et Enregistrement au niveau de la région. Ce Groupe de Travail instauré depuis 2016 est un cadre à travers lequel toutes les questions des chiffres, d’identification et enregistrement des personnes déplacées sont discutées et analysées. Les chiffres jouent un rôle capital dans la planification et la mise en œuvre des interventions humanitaires dans la région.