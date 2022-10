Matrice de suivi des déplacements - Évaluation des villages (VAS), Régions: Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéri (septembre 2022) Tableau de Bord # 5

Depuis 2018, les régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéri du Niger sont témoin de mouvements importants de personnes déplacées en lien avec les multiples crises sécuritaires touchant les pays. L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Niger, à travers sa Matrice de Suivi des Déplacements (Displacement Tracking Matrix DTM) a conduit des évaluations, avec la participation des autorités (Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, et Direction Régionale de l’Etat Civil des Migrations et des Refugiés) dans tous les villages des régions affectées hébergeant des populations déplacées pour collecter des informations sur l’ampleur, l’évolution, les tendances des déplacements internes, l'accès aux services de base et les besoins humanitaires des populations affectées, permettant ainsi au gouvernement du Niger et aux partenaires humanitaires de mener une réponse mieux ciblée et adaptée. Les évaluations DTM sont menées à travers des questionnaires à destination des ménages déplacés. Le présent tableau de bord offre un résumé succinct des résultats clés de la cinquième ronde d’évaluations DTM menée du 14 juillet au 09 septembre 2022.