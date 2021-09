L'Union européenne alloue 280 millions de Francs CFA pour faire face à l’épidémie de choléra au Niger

Niamey, 20 septembre 2021

Suite à la déclaration officielle d’épidémie de choléra par le gouvernement du Niger le 7 août dernier, l'Union européenne a octroyé un financement de 300 000 Euros (196,787,100 FCFA) pour que l’ONG médicale humanitaire ALIMA (The Alliance for International Medical Action) puisse porter assistance aux personnes affectées, dans les régions de Maradi et de Zinder.

L’Union Européenne a également alloué 130 000 Euros (85 000 000 XOF) à la Croix Rouge du Niger, pour porter assistance aux populations affectées de Maradi, Tahoua et Niamey.

Le choléra s'est déjà propagé dans six des huit régions du pays (Maradi, Zinder, Dosso, Tahoua, Niamey, Tillabéri), dont 20 districts enregistrent l’épidémie. A la date du 14 septembre 2021, 4 283 cas ont été enregistrés à travers le pays, avec 144 décès.

« Cet appui financier permet à notre partenaire ALIMA de répondre en urgence dans les zones les plus touchées, à la fois pour soigner les personnes affectées par le choléra, et aussi pour réduire les risques de propagation de cette épidémie, » a indiqué Patrick Andrey, Responsable de l’aide humanitaire de l’Union Européenne au Niger.

Pour le Dr Issa Kanta, Responsable des Programmes pour le Cameroun, le Niger, la République démocratique du Congo et le Tchad chez ALIMA : « l’Union européenne permet aux acteurs humanitaires de répondre aux besoins urgents des populations, qui font face aux crises humanitaires et aux épidémies. Grâce à ce financement de l’Union européenne, le consortium ALIMA/BEFEN a pu répondre rapidement à l'épidémie de choléra en cours dans les districts sanitaires de Maradi, Guidan Roumdji et Mirriah et mettre en place les actions médicales essentielles pour protéger les populations locales. »

ALIMA établira un centre de traitement de Choléra (CTC) au district sanitaire de Maradi, 2 unités de traitement (UTC) dans le district sanitaire de Guidan Roumdji, et 2 autres unités de traitement dans le district sanitaire de Mirriah. Ces actions permettront d’assurer des soins de qualité et de former le personnel national de santé, ainsi que des agents communautaires, qui sont essentiels pour l'identification des cas en communauté et de leur référencement.

Pour sa part, la Croix Rouge du Niger portera assistance à 5 000 familles dans les régions où la présence des organisations humanitaires est plus limitée.

Ce financement s’inscrit dans le cadre de la contribution globale de l’UE au Fonds d’urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF) de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) ainsi qu’au fonds de l’UE réservé aux épidémies.

Des activités communautaires de sensibilisation permettront également d’informer les populations sur la disponibilité des soins gratuits, et l’amélioration des conditions d'hygiène et d’hospitalisation dans les CTC et UTC.

La saison des pluies et les inondations qui ont déjà affecté près de 200 000 personnes accentuent les risques de propagation du choléra dans d’autres zones du pays.

À propos d’ALIMA

ALIMA (The Alliance for International Medical Action) est une ONG médicale humanitaire créée en 2009, qui a pour objectif de fournir des soins de santé de qualité aux personnes les plus vulnérables, en zone de forte mortalité lors de situations d'urgence et de crises. ALIMA s’appuie sur un mode opératoire fondé sur le partenariat avec des acteurs humanitaires nationaux et les communautés locales, et s’est ainsi imposée comme un acteur incontournable de l’humanitaire médical en Afrique. L’ambition d’ALIMA est de révolutionner l’aide médicale d’urgence et de transformer la médecine humanitaire en favorisant la recherche, l’innovation pour renforcer l’impact des actions humanitaires. En 12 ans, ALIMA a soigné plus de 7 millions de patients dans 14 pays et a lancé plus de 30 projets de recherche, notamment sur la malnutrition, le paludisme, le virus Ebola, la COVID-19 et la fièvre de Lassa. ALIMA et BEFEN (Bien-Être de la Femme et de l’Enfant au Niger) œuvrent en partenariat au Niger depuis 2009, pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. BEFEN est une ONG médicale nationale fondée en 2002 par des médecins nigériens, dont le but est d’améliorer la santé maternelle et infantile au Niger. BEFEN est aujourd’hui l’ONG nigérienne la plus importante dans le domaine de la prise en charge de la malnutrition et du paludisme. En effet, ALIMA et BEFEN prennent en charge plus de 40,000 enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition aigüe sévère par année dans les régions de Zinder, Maradi, Tillabéri et Tahoua.

À propos de L’AIDE HUMANITAIRE de L’UNION EUROPEENNE

L’Union européenne, avec ses États membres, est le premier donateur d’aide humanitaire au monde. L’aide d’urgence est l’expression de la solidarité européenne avec les personnes qui en ont besoin à travers le monde. Elle vise à sauver des vies, à prévenir et à atténuer la souffrance humaine et à préserver l’intégrité et la dignité humaine des populations victimes de catastrophes naturelles et de crises d’origine humaine.

Par l’intermédiaire de son service de protection civile et d’opérations d'aide humanitaire, l’Union européenne aide chaque année des millions de victimes de conflits et de catastrophes. À travers son siège à Bruxelles et son réseau mondial de bureaux locaux, l’UE fournit une assistance aux personnes les plus vulnérables sur la seule base des besoins humanitaires.

Pour plus d’informations

Veuillez contacter :

Clémentine COLAS : clementine.colas@alima.ngo

Responsable du service Communication - ALIMA The Alliance for International Medical Action

Mobile Sénégal : +221 766448347 / Mobile France (uniquement WhatsApp) : +33687271296

Hilaire AVRIL : Hilaire.Avril@echofield.eu

Responsable régional d’information – Afrique centrale & de l’Ouest (DG ECHO)

Tel. +221 33 869 60 92; Mob. +221 77 740 92 17