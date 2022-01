Les premières doses du vaccin COVID-19 Pfizer sont arrivées au Niger

NIAMEY (Niger), le 08 Janvier 2022 – Un total de 398 970 doses du vaccin COVID19 Pfizer sont arrivées ce jour au Niger. Ces vaccins ont été réceptionnés à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par le Gouvernement du Niger, les Nations Unies et les États-Unis d'Amérique, bailleur de ce lot de vaccins. « Les vaccinations administrées à travers le pays sont une pierre angulaire de notre réponse de santé publique », a déclaré Docteur Idi Illiassou Maïnassara, le Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales. « Je tiens à remercier nos nombreux partenaires internationaux pour leur soutien à nos efforts dans la lutte contre la pandémie. » Les 398 970 doses du vaccin Pfizer s'ajoutent aux 3 048 000 doses d'autres vaccins COVID-19 déjà réceptionnées au Niger, fournies à travers le mécanisme COVAX. « Garantir la disponibilité des vaccins et vacciner le plus de personnes possibles dans chaque pays est une étape importante dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 », a déclaré Louise Aubin, Ambassadeur, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Niger. « Je tiens à renouveler mes sincères remerciements au gouvernement nigérien pour ses efforts multiples et multiformes ainsi qu’à tous nos partenaires pour leur soutien indéfectible et continu à l’endroit du peuple nigérien. » C'est la première fois que des doses de vaccin Pfizer arrivent au Niger. « Ce don supplémentaire de doses de vaccin contre le COVID-19 aidera les Nigériens à mieux se protéger du COVID-19 », a déclaré Susan N'Garnim, la Chargée d'Affaires a.i. de l'Ambassade des États-Unis à Niamey. « Les États-Unis fournissent ces vaccins – des dons sans conditions – parce que nous soutenons pleinement nos partenaires dans la lutte mondiale contre le COVID-19. Nous encourageons tous les Nigériens éligibles à se faire vacciner et à se protéger ainsi que leurs proches. » Le vaccin Pfizer doit être conservé à plus de moins 60° Celsius et pour cette raison, deux unités de stockage ultra-froid d'une capacité de plus de 850 000 doses ont été installées à la Direction des Immunisations, avec l'appui de l'UNICEF. « Nous soutenons les efforts de gestion des vaccins des autorités sanitaires depuis le début de la pandémie pour aider les vaccins COVID-19 à atteindre les communautés à travers le pays », a déclaré Stefano Savi, représentant de l'UNICEF au Niger. « D'autres unités ultra-froides vont être installés dans les régions de Tahoua, Maradi et Zinder. » A ce jour, les partenaires qui ont fait don de vaccins au Niger à travers le mécanisme de partage de doses COVAX sont la Belgique, le Canada, le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique.

COVAX, le pilier vaccins de l'accélérateur d'Accès aux outils COVID-19 (ACT), est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l'Alliance du Vaccin Gavi et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - travaillant en partenariat avec l'UNICEF en tant que partenaire principal de mise en œuvre, ainsi qu'avec des organisations de la société civile, des fabricants de vaccins, la Banque mondiale et d'autres.

