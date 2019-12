Le Représentant spécial du Secrétaire Général condamne l'attaque terroriste contre un camp militaire situé à Inates, dans l'Ouest du Niger

Dakar, 12 décembre- Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, condamne l'attaque terroriste perpétrée le 11 décembre contre un camp militaire situé à Inates, dans l'Ouest du Niger, près de la frontière du Mali, qui a fait 71 morts et blessés.

Le Représentant spécial présente ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au Gouvernement et au peuple nigériens, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Représentant spécial demande que les auteurs de ce crime soient rapidement traduits en justice. Il réitère le soutien des Nations Unies au Gouvernement et au peuple nigériens dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel réaffirme l'engagement des Nations Unies en faveur des pays du G5 Sahel, qui redoublent d'efforts pour relever les multiples défis en matière de sécurité afin de promouvoir la paix et le développement au Sahel.