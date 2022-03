Le projet PNA tient la première réunion de son Comité de pilotage pour 2022

Le projet Plan National d’Adaptation (PNA) a tenu, jeudi 03 février à Dosso, la première réunion de son Comité de pilotage au titre de l’année 2022. La cérémonie d’ouverture de la réunion a été présidée par président du Comité de pilotage Dr Kamayé Maâzou, en présence du Secrétaire général de la région de Dosso Asmane Amadou et du Team leader Résilience du PNUD Abdou Soumaïla. Dans son mot de bienvenue, le Secrétaire général Asmane Amadou a salué le choix de Dosso pour accueillir la première réunion du Comité de pilotage du PNA au titre de l’année en cours, avant d’indiquer que les changements climatiques dont il est question à travers le processus du PNA présentent plusieurs conséquences pour les pays en développement, dont le Niger. Il a cité, entre autres, les crises alimentaires, économiques et sanitaires. Dans son discours d’ouverture de la réunion, le président du Comité de pilotage a rappelé que le PNA est « un des outils mis en place par la communauté internationale pour permettre aux Pays les moins avancés de mobiliser des financements devant leur permettre de s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques ». Et Dr Kamayé Maâzou de poursuivre que « face à une récurrence de certains phénomènes climatiques, amplifiés par les changements climatiques dont les impacts affectent sérieusement le bien-être de nos vaillantes populations », il est «nécessaire pour notre pays de se doter d’un cadre national en matière d’adaptation à moyen et long termes intégrant celle-ci à tous les niveaux, notamment dans la planification, la budgétisation, les politiques et stratégies sectorielles et les programmes de formation à long terme ». Evoquant les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion, le président du Comité de pilotage a indiqué qu’ils portent sur l’examen et l’adoption du rapport annuel 2021 des activités du projet ; l’examen et l’adoption du Plan de travail annuel (PTA) de l’année 2022 et divers. « Le projet PNA a démarré ses activités au cours de l’année 2019. En dépit du retard accusé dans son démarrage et des contraintes liées à la pandémie de la COVID-19, il a réalisé plusieurs activités », a déclaré Dr Kamayé Maâzou. « Celles réalisées au cours de l’année 2021 vont particulièrement nous intéresser au cours de notre présente rencontre en ce sens qu’elles nous permettront d’apprécier si le projet est sur la bonne voie pour l’atteinte de ses objectifs car, devant prendre fin en octobre 2022 », a-t-il précisé. «Nous devons pour cela, être très regardants à la programmation de cette année pour apprécier toutes les orientations et les appuis nécessaires pour que le projet atteigne les résultats escomptés, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités des acteurs et la production du document du Plan national d’adaptation », a lancé Dr Kamayé Maâzou à l’endroit des membres du Comité de pilotage.

Le rapport d’activités 2021 et le PTA 2022 adoptés, des recommandations formulées

Après les avoir examinés dans la forme et dans le fond, les membres du Comité de pilotage ont adopté le rapport d’activités 2022 et le Plan de travail annuel 2022 du projet PNA. Ils ont, ensuite, formulé une série de recommandations à l’endroit du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), du Secrétariat Exécutif du Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) et de l’équipe de gestion du projet.

A l’endroit du PNUD, le Comité de pilotage a recommandé de : demander auprès du Fonds Vert pour le Climat une extension sans coût de trois (03) mois du projet, dont la fin officielle est prévue en octobre 2022, en vue de finaliser toutes les activités et de mieux préparer l’évaluation finale du projet et d’éditer et diffuser toutes les études réalisées par le projet PNA en vue de leur internalisation par les acteurs.

Au Secrétariat Exécutif du CNEDD, il a été recommandé d’organiser une réunion extraordinaire du Comité de Pilotage au mois de Mai 2022 en vue de faire le point de la réalisation des activités restantes du projet.

Enfin, à l’équipe de gestion du projet, le Comité de pilotage a recommandé de partager les résultats du PNA pour alimenter les exercices de planification/programmation, notamment l’élaboration du Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2022-2026 ; d’organiser un séminaire gouvernemental, une journée d’information parlementaire, des rencontres avec le CESOC et les faitières des collectivités territoriales (AMEN, ARENI) pour assurer un meilleur portage politique et d’organiser un atelier de partage du PNA avec les Partenaires techniques et financiers pour l’internationalisation et la mobilisation en faveur de sa mise en œuvre.

Rappelons que le projet PNA est mis en œuvre par le PNUD, en collaboration avec le Secrétariat Exécutif du CNEDD. Il est financé par le Fonds Vert pour le Climat et vise, non seulement à élaborer le document du PNA, mais aussi à éliminer les principales barrières et à compléter les activités de renforcement des capacités en cours, en matière de prise en compte des changements climatiques dans la planification et la budgétisation à tous les niveaux.