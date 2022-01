Le Niger reçoit 398 970 doses de vaccin Pfizer-BioNTech offertes par les Etats-Unis d’Amérique à travers l’initiative COVAX

Niamey, NIGER, le 8 janvier 2022. Le Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales, Dr Idi ILIASSOU MAINASSARA a procédé à la réception officielle de 398 970 doses de vaccin Pfizer-BioNTech à l’Aéroport Diori Hamani de Niamey. Ces doses de vaccin sont offertes par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique à travers l’initiative COVAX.

Cette cérémonie s’est tenue en présence du Secrétaire Général à la santé, de la Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies, Mme Louise AUBIN, de la Chargée d’affaires a.i. de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique Susan N’GARNIM, de l’Ambassadrice du Royaume-Uni SE Catherine INGLEHEARN, des représentants de l’OMS et de l’UNICEF.

Ce don s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’administration Biden-Harris pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Les Etats-Unis d’Amérique se sont engagés à distribuer 1,1 milliard de doses de vaccins contre la COVID19 à l’échelle mondiale. Ainsi, ce premier lot de vaccin ARN Messager porte le nombre total de doses de vaccin contre la COVID-19 reçues par le Niger via l’initiative COVAX à 3 048 000 doses et au total à près de 4 000 000 doses grâce aux généreuses donations de la République populaire de Chine et de l’Inde. Selon la chargée d’affaire a.i. de l’Ambassade des Etats -Unis au Niger « ce don supplémentaire de doses de vaccin aidera les Nigériens à mieux se protéger contre la COVID-19. Les EtatsUnis d’Amérique fournissent ces vaccins parce que nous soutenons pleinement nos partenaires dans la lutte mondiale contre la Covid 19. Nous encourageons tous les nigériens éligibles à se faire vacciner et à se protéger ainsi que leurs proches ».

Le vaccin Pfizer-BioNTech reste spécifique par ses conditions de stockage exigeant une chaîne de froid ultra froide de -90°C à -60°C. A cet effet, le Système des Nations Unies à travers l’UNICEF a acquis et installé quatre unités de chaine ultra froide à Niamey, qui seront complétées par trois autres unités déployées dans les régions de Zinder, Maradi et Tahoua dotant ainsi le Niger d’une capacité de recevoir et de stocker le vaccin PfizerBioNTech.

A la date du 8 janvier 2022, le Niger a enregistré un total de 7961 personnes déclarées positives à la COVID-19 dont 280 décès, 561 cas actifs parmi lesquels 50 en hospitalisation et 2 en réanimation. Un total de 1,011, 465 personnes âgées de 18 ans et plus ont un schéma vaccinal complet sur une population cible de 10 318 339 personnes âgées de 18 ans soit une couverture vaccinale de 9,81 % de la population cible et 4% de la population totale du Niger .

La vaccination y compris le respect strict des gestes barrières notamment : le lavage des mains, le port du masque et la distanciation physique- restent le meilleur moyen d'endiguer la progression de la pandémie.

