Le leadership du Niger en matière de migration reconnu lors d’une visite de haut niveau de l’OIM

Niamey - La Directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Ugochi Daniels, a salué aujourd'hui le leadership du Niger en matière d'aide aux migrants vulnérables, dont des milliers se retrouvent, chaque année, bloqués dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

« Le Niger est un pays champion du Pacte mondial sur les migrations et a démontré son leadership dans la promotion d'une migration sûre et régulière en soutenant les migrants vulnérables en transit et en répondant aux besoins des personnes déplacées », a déclaré Daniels, la DDG de l'OIM chargée des opérations.

« L'OIM est déterminée à continuer à travailler avec le gouvernement du Niger et ses partenaires au plus haut niveau pour continuer à promouvoir une migration digne et sûre depuis et vers le Niger ainsi qu’à l’intérieur du pays.

Le Niger est confronté à des crises humanitaires à multiples facettes, précipitées par la situation en matière de sécurité le long des frontières avec le Nigéria, le Burkina Faso et le Mali, et par les changements climatiques qui réduisent les ressources naturelles disponibles, entraînant des conflits communautaires, ainsi que des migrations et des déplacements internes.

La DDG Daniels, la conseillère régionale principale de l'OIM pour l'Afrique subsaharienne, Aïssata Kane, et le Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Christopher Gascon, ont entamé jeudi une visite de trois jours au Niger.

Le Niger accueille également de nombreux migrants vulnérables et bloqués, provenant pour la plupart d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, qui ont un besoin urgent d'aide humanitaire et d'aide au retour et à la réintégration dans la dignité dans leur pays d'origine. En 2019 et 2020, l'OIM au Niger a facilité le plus grand nombre de retours au niveau mondial, 16 414 en 2019 et 9 069 en 2020, respectivement, nécessitant une collaboration et un soutien solides de la part des partenaires.

En 2021, l'OIM a lancé un appel de 121 millions de dollars pour répondre à l'évolution des besoins d'environ 1,3 million de personnes touchées par la crise humanitaire ou exposées au risque de déplacement. À ce jour, l'Organisation dispose de moins de la moitié de ces fonds (47 pour cent).

Les hauts fonctionnaires et les partenaires visiteront le centre de transit de l'OIM à Agadez dans le Sahara, un point névralgique pour les migrants ouest-africains se rendant en Libye, en Algérie et en Europe. Rien qu'en 2020, le centre a accueilli 10 059 migrants malgré les difficultés liées à la COVID-19. Par le biais de son mécanisme de ressources et de réponse pour les migrants, et avec le soutien des donateurs, notamment l'Union européenne, l'OIM fournit des abris, de la nourriture, une protection et une assistance médicale et psychosociale aux migrants.

L'Organisation travaille également en étroite collaboration avec le Ministère de l'intérieur et les sections consulaires de divers pays d'Afrique de l'Ouest pour aider les migrants bloqués à obtenir des documents de voyage afin de permettre leur retour chez eux, où ils reçoivent une aide économique, sociale et psychosociale. Entre 2016 et 2021, environ 71 000 migrants ont reçu une aide directe dans l'un des six centres de transit de l'OIM au Niger.

En outre, les catastrophes naturelles, en particulier les inondations récurrentes, font des ravages dans les communautés. Lors de la dernière saison des pluies au Niger, entre juillet et septembre, 238 078 personnes ont été touchées par des inondations. À ce jour, environ 150 000 d'entre elles ont bénéficié d'une aide sous forme d'abris et d'articles non alimentaires. On estime que 110 000 personnes auront besoin d'aide d'ici la fin de l'année.

Au Niger, l’approche du nexus humanitaire-développement est adoptée pour répondre aux besoins immédiats et s'attaquer également aux facteurs de vulnérabilité et d'instabilité.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Aïssatou SY, responsable de l'information publique, tél. : +227 8006 6531, aisy@iom.int