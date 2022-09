Le gouvernement américain alloue 4,5 millions de dollars pour transformer la vie des filles nigériennes

Niamey, NIGER-29 septembre 2022. Le gouvernement américain, à travers l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), allouera 4,5 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour transformer la vie des jeunes et des filles vivant dans les régions de Maradi, Tillaberi et Zinder.

Ce montant correspond au financement du projet USAID GirlEngage Niger visant à réduire l’incidence du mariage précoce et forcé à travers le maintien des filles âgées de 9 à 15 ans à l’école. Pour atteindre cet objectif, le projet USAID GirlEngage Niger facilitera l’accès des filles à l’enseignement primaire et sensibilisera les parents aux avantages économiques d’avoir des filles instruites. Les cibles de ce projet sont les chefs religieux et communautaires, les parents, les enseignants et les comités de protection.

Le projet GirlEngage Niger sera mise en peuvre par Plan International Niger, une organisation internationale ayant plusieurs années d’expérience dans la promotion des droits des filles. Plan International Niger en collaboration avec plusieurs organisations telles que la Coalition des Associés Nigériens, les syndicats, les ONG ASO EPT-Niger et SONGES mèneront à bien ce projet.

Il convient de rappeler les efforts considérables réalisés par le gouvernement nigérien pour permettre aux filles d’accéder à des opportunités d'apprentissages dans des environnements sûrs. Il s’agit de l’adoption de la stratégie nationale d’autonomisation des femmes et de son plan d’action 2018-2022, de l’adoption du programme sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF, 2014-2024), de la mise en œuvre du plan de transition (PTSEF, 2020-2022) et de l’élaboration de la stratégie nationale de renforcement de l’éducation et de la formation des filles et des femmes (SNAEFFF, 2020-2030). Le lancement officiel du projet USAID GirlEngage Niger a réuni les membres du gouvernement nigérien, les chefs religieux et traditionnels, les représentants du Système des Nations Unies et des ONG internationales et locales, ainsi qu’une délégation de l’USAID venue de Washington, DC.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Aminata KONE, Responsable plaidoyer et de communication – Plan International Niger E-mail: aminata.kone@plan-international.org Tel : +227 87 11 82 01 CLEARANCES: Press Release for GirlEngage Niger Launch in Niamey on 09/29/2022 Drafted:

