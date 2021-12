Le Fonds Humanitaire Régional pour l’Afrique de l’ouest et du centre alloue 12,5 millions de dollars pour soutenir la réponse humanitaire au Niger

Niamey, 7 décembre 2021 – La Coordonnatrice humanitaire au Niger, Madame Louise Aubin, a alloué 12,5 millions de dollars du Fonds Humanitaire Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FHRAOC) pour soutenir la réponse d’urgence, en adéquation avec les priorités définies dans le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2021 pour le Niger.

Cette première allocation du FHRAOC sous l’enveloppe du Niger permettra de financer 22 projets d’urgence intégrés et/ou multisectoriels qui contribueront à la mise à l’échelle des opérations humanitaires d’urgence dans la zone des trois frontières (Niger, Burkina Faso et Mali), celle du bassin du Lac Tchad (Niger, Tchad et Nigeria) et de la région de Maradi (Niger et Nigeria). Cette allocation cible principalement les personnes déplacées et les communautés hôtes impactées par les conflits récents, la problématique de la transhumance, et les conséquences du réchauffement climatique dans les zones les plus marginalisées et celles difficiles d’accès.

Le Niger est confronté à une urgence humanitaire complexe et multiforme marquée par l'insécurité et des violences continues contre les civils, perpétrées par des éléments des groupes armés non étatiques et les effets de la pauvreté endémique. La situation humanitaire au Niger continue de se détériorer. Selon le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, les inondations consécutives aux fortes pluies enregistrées cette année ont affecté 250 331 personnes (32 833 ménages) et causé 77 pertes en vies humaines sur l’ensemble du pays.

A cela se rajoutent 5 469 personnes affectées par le choléra dans sept des huit régions que compte le pays, à l’exception de celle d’Agadez.

« Cette allocation intervient dans un contexte particulier où le PRH 2021 du pays reste sousfinancé avec seulement 41% des besoins identifiés qui sont couverts à date. Elle permettra aux acteurs humanitaires en première ligne de couvrir les besoins humanitaires les plus critiques dans les régions prioritaires de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéri », a expliqué Madame Aubin qui a en outre exprimé sa très grande reconnaissance aux bailleurs de fonds pour leur confiance envers le Fonds Humanitaire Régional, « car il s’agit d’un instrument de financement flexible pour une réponse humanitaire efficace, rapide et coordonnée », a déclaré la Coordonnatrice humanitaire.

En privilégiant les organisations non gouvernementales, avec une attention particulière aux acteurs nationaux et locaux, cette allocation permettra d’une part de contribuer aux efforts de localisation de la réponse humanitaire et d’autre part au renforcement de l’accès humanitaire dans les régions ciblées. Les secteurs priorisés sont : les abris d’urgence et les biens non alimentaires, l’eau, hygiène et assainissement, l’éducation, la nutrition, la protection, la santé et la sécurité alimentaire pour le volet agricole.

Le Plan de Réponse Humanitaire 2021 pour le Niger cible 2,1 millions des personnes les plus vulnérables sur 3,8 millions de personnes ayant besoin d’assistance humanitaire, soit 54% des personnes dans le besoin. Au 6 décembre 2021, 214,8 millions (41 % des fonds nécessaires) ont été mobilisés par le PRH sur un montant total recherché de 523,2 millions de dollars américains.

