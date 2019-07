Le créateur de mode, Alphadi, prête ses talents pour promouvoir les droits des enfants au Niger

Aux côtés de l’UNICEF, Alphadi, l’un des designers les plus connus de l’Afrique, prête sa voix et ses talents pour accélérer les efforts visant à mettre fin au mariage des enfants au Niger.

NIAMEY (Niger), le 5 Juillet 2019 – Lors de la première journée du Festival International de la Mode en Afrique qui se tient à Niamey du 4 au 6 juillet, organisé en marge du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, Alphadi a surpris le public à travers une expérimentation sociale dont l’objectif est d’attirer l’attention sur l’ampleur du phénomène au Niger.

De jeunes filles de moins de 15 ans ont défilé au côté d’hommes qui ont le double de leur âge dans des tenues de mariages. Il s’agissait surtout de capturer la réaction de l’audience face à ce défilé surprise et de nourrir la conversation autour de la question du mariage des enfants dans le pays.

"J’habille les femmes et les filles pour les rendre belles et pour les valoriser, et non pour les marier à 13 ans" a-t-il déclaré à cette occasion. "Pour donner une chance au continent de se développer, nous devons éduquer les filles. Préserver l’avenir de la jeune fille, c’est préserver l’avenir de toute la nation. Offrons à chaque fille le respect qu’elle mérite."

Surnommé le "magicien du désert", Alphadi est le fondateur du Festival international de la mode africaine (FIMA) et préside également la Fédération africaine des créateurs de mode (FAC). Le festival cherche depuis longtemps à mettre en valeur la variété et la diversité de la mode africaine et à mettre la créativité de l’Afrique sur la carte du monde. Au cours des dernières années, ce festival a permis aux designers africains de se réunir avec d'autres designers internationaux tels que Yves Saint Laurent, Kenzo, Jean-Paul Gaultier et Paco Rabanne.

Pour des milliers d'enfants au Niger, l'enfance est interrompue par le mariage. L'UNICEF estime qu'environ 3 jeunes filles sur 4 sont mariées avant l'âge de 18 ans et 1 sur 4 avant l'âge de 15 ans dans le pays. Au cours des dernières années, le gouvernement du Niger a déployé des efforts considérables pour créer un environnement protecteur pour les enfants.

"L'éducation est l'un des meilleurs moyens de se protéger contre le mariage des enfants. Etre à l'école aide une fille à être perçue comme un enfant plutôt que comme une femme et n'est donc pas prête pour le mariage" a déclaré Felicite Tchibindat, représentante de l'UNICEF au Niger.

Au Niger, l’UNICEF soutient l’élaboration de lois et de politiques et s’emploie à renforcer les systèmes permettant d’offrir un environnement protecteur aux enfants. L’UNICEF collabore avec des organisations communautaires locales et des chefs religieux et traditionnels pour s’attaquer aux normes sociales permettant au mariage des enfants de se perpétuer dans le pays.

Visionnez ici l’article relatif aux messages d’Alphadi : https://uni.cf/30cLOr8

