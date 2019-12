Lancement des 16 jours d’activisme UNHCR-Niger 2019

Chaque année, les 16 jours d’activisme de lutte contre les violences basées sur le genre sont célébrés dans le monde entier. Cette célébration démarre par la campagne internationale pour la prévention et l'élimination de la violence contre les femmes et les filles et prend fin le 10 décembre par la "Journée des droits de l'homme". Le thème de cette année pour le HCR est « Mettre fin aux violences sexuelles et sexistes dans le milieu du travail ». Ce thème a été contextualise dans les différents bureaux eu égard des incidents SGBV récurent et une série d’activité a été planifie au niveau de l’opération du Niger. Précisément a Niamey, Diffa, Tahoua, Agadez et Maradi. Le lancement a Tillaberi sera fait le lundi 2 Décembre 2019.

NIAMEY

Le lancement des activités des 16 jours d’activisme au niveau de Niamey s’est déroulé en deux phases :

• ETM

Au niveau de ETM le lancement a été marque le lundi 25 novembre par les allocutions faites par l’Assistante Représentative Protection, le Maire de Hamdallaye qui accueille le site ETM. Par la suite nous avons assistes a des prestations artistiques, un match de basket Ball organises par le refugies et les membres de la communauté d’accueil et une sensibilisation en lien avec le thème de l’année.

• NIAMEY VILLE

Le lancement des activités des 16 jours d’activisme s’est fait le mardi 26 Novembre a la maison des jeunes (Djado Sékou) de Niamey avec la présence de plus de 400 refugies urbains

Au cours de ce lancement nous avons eu a assisté aux différentes allocutions du président de l’association des dafistes, du Représentant de la Représentante du HCR et du gouverneur de la ville de Niamey.

L’ensemble des messages ont portes sur le respect des droits de la femme qui passe par la scolarisation de la jeune fille et l’autonomisation des femmes et aussi sur les engagements du HCR dans la lutte contre les SGBV et la PSEA.

jalonnées de prestation artistique avec des textes forts sur les droits des femmes, le droit de la femme au travail, a la parole, a l’éducation et la scolarisation de la jeune fille.

Un groupement de femme ayant bénéficié d’un financement du HCR en vue de leur autonomisation a partage son expérience avec les refugies et les autorités sur comment ce financement leur a permis de se prendre en charge.

Et un sketch sur le harcèlement dans le milieu du travail a été présenté par les jeunes refugies et de la communauté hôte