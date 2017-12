La terre aux femmes qui la travaillent : Améliorer la sécurité alimentaire au Niger

Hadabi Haoua Bizo est l’une des rares femmes maires au Niger. À la tête de la commune de Kiéché, cette véritable célébrité locale, énergique, au caractère bien trempé, multiplie les initiatives pour les habitants de sa localité, en particulier les femmes et les filles. Parmi ses préoccupations : l’insécurité alimentaire dans sa région.

« Un des grands avantages de Kiéché est la proximité de sources d’eau du Dallol Maouri. C’est l’une des rares régions du Niger où le maraîchage est rentable », déclare Hadabi Haoua Bizo, maire d’une commune de près de 58.000 habitants, située entre des plaines arides au sud-ouest du Niger. Face aux réserves alimentaires très vite épuisées, les autorités de Kiéché ont mis en place un système pour faciliter l’accès des femmes au travail de la terre. Moyennant une cotisation annuelle, les femmes du village reçoivent un petit bout de terrain des propriétaires, qu’elles peuvent alors exploiter. Les champs sont facilement irrigables grâce à l’eau du puits construit à proximité par la commune.

Dès l’aube, les femmes de Kiéché sont au travail sur les sites maraîchers. Là-bas, la saison des pluies dure à peine quatre mois. Produire des fruits et des légumes en suffisance constitue donc un véritable défi. À cela s’ajoute un climat déréglé : durée réduite de la saison des pluies, violentes averses détruisant les terres arables, fortes sécheresses.

SE PROTÉGER CONTRE LES CRISES ALIMENTAIRES

Les femmes cultivent des tomates, des oignons et des choux durant la saison sèche. Cette activité permet non seulement de diversifier les repas de la famille, en ajoutant des légumes au plat généralement à base de mil, mais aussi de générer des revenus grâce à la vente des surplus sur le marché local. Ces revenus permettent notamment d’acheter de la nourriture encore plus variée (riz, sucre, viande, etc.) ou de payer les frais de scolarité.

Les femmes, pivots de la famille nigérienne, jouent un rôle crucial pour la sécurité alimentaire. Une étude du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) démontre aussi que les chances de survie des enfants augmentent de 20 % quand la femme participe aux décisions concernant les dépenses familiales.

Mais tout n’est pas si simple. Sur le marché, les produits importés en provenance du Nigeria font concurrence à la production locale et font baisser les prix, explique Hadabi. « Pour contrecarrer cela, nous avons récemment construit un entrepôt, où nous pouvons conserver les oignons. Il est, pour nous, plus avantageux de les vendre lorsque leur prix est à la hausse. »

Les premiers résultats sont encourageants : la variété des légumes disponibles augmente et les récoltes sont plus importantes. « Les femmes deviennent financièrement plus autonomes et davantage d’enfants peuvent être scolarisés. C’est une situation où toute la communauté est gagnante. »

ET L’AVENIR ?

L’enthousiasme des femmes est néanmoins tempéré par l’incertitude et la question de la propriété foncière. Au Niger, les femmes rurales sont les plus touchées par les discriminations et les inégalités. Elles ne disposent pratiquement pas de revenus monétaires dignes de ce nom, l’essentiel de leurs activités étant consacré à la survie de la famille. Lorsqu’il est question des dépenses du ménage, l’épouse a peu voix au chapitre. Et puisque les hommes sont traditionnellement propriétaires des biens fonciers, seules les activités de vente de produits agricoles servent à financer les besoins de la famille.

Hadabi s’inquiète pour le futur : « Toute la commune a assisté au succès des potagers... Les propriétaires terriens aussi. Année après année, ils prêtent des terres, toujours à plus grande distance des puits. Conséquemment, les hommes travaillent les bonnes terres », alors que les femmes ont travaillé dur pour rendre les terres à nouveau fertiles. « Les femmes veulent avoir l’assurance qu’elles pourront retravailler le même bout de terre l’année suivante, de façon à pérenniser les résultats de leurs efforts. Et, ainsi, cueillir les fruits de leur travail. »

C’est pourquoi la commune met en place d’autres actions. « On soutient plusieurs activités génératrices de revenus. Par exemple, les femmes les plus vulnérables reçoivent trois chèvres et un bouc, qu’elles ‘remboursent’ lorsque leur élevage est bien lancé. Et comme nos administrés voient ce que l’on peut faire avec l’argent public, ils sont beaucoup plus enclins à payer leurs taxes ! Ce qui nous donne les moyens d’investir davantage dans notre commune. »