La Situation Humanitaire à Torodi, Région de Tillabéri Aperçu des besoins, réponses et besoins non couverts/Défis, 30 mai 2022

Depuis le début du mois de mai, 15 140 personnes (2 445 ménages) ont été forcées à se déplacer dans les communes de Torodi et Makalondi.

Ces déplacements ont engendré d’importants besoins multisectoriels dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de l’eau, des abris, de la santé et de la protection, notamment.

Le département de Torodi figure au nombre des zones les plus affectées par l’insécurité alimentaire cette année.

Contexte

Avec l’escalade de la violence perpétrée par des groupes armés non étatiques (GANE) qui attaquent les civils et les forces de sécurité à la frontière avec le Burkina Faso depuis janvier, les mouvements forcés de la population persistent dans la région de Tillabéri. La situation sécuritaire s’est fortement détériorée dans la partie ouest, notamment dans les départements frontaliers avec le Burkina Faso. Cette situation se traduit par un regain d’actes criminels, des incursions des GANE avec enlèvement et exécutions en public des civils, des menaces et ultimatums engendrant des mouvements forcés réactifs ou préventifs de la population. L’attitude des GANE serait en représailles à l’opération militaire conjointe Burkina Faso et Niger qui a permis la neutralisation de plusieurs cellules d’éléments de GANE et la destruction de certaines de leurs bases.

Les effets immédiats les plus visibles sur le Département de Torodi sont les afflux massifs déplacés internes. Le Département a accueilli en espace de 10 jours environ 1 500 ménages déplacés internes qui ont fui vers le cheflieu de la commune de Torodi et 6 455 personnes déplacées internes (PDI) (1 017 ménages) vers la commune de Makalondi. D’autres ménages se sont dirigés vers les départements de Gothèye (Samira, Larba Birno, Garbey Kourou) et Kollo (Namaro). Ces mouvements ont commencé à la fin de la première décade de mai 2022 à la suite de plusieurs incidents ; entre autres :

o Le 11 mai 2022, dans le village de Banizoumbou (Torodi), des GANE ont ramené et exécuté en public deux des six personnes enlevées dans ledit village le 5 mai 2022.

o Le 13 mai 2022, dans le village de Bolsi (Makalondi) des GANE ont exécuté sommairement cinq (5) personnes, dont le chef du village. Les populations ont été sommées de quitter le village situé à 4 km de la frontière avec le Burkina Faso.

o Le 14 mai 2022, des sources locales et de sécurité ont confirmé la tuerie d’une dizaine de ressortissants à Kakou (Torodi) par des GANE.

C’est dans ce contexte que sept marchés hebdomadaires ont été fermés dans le Département de Torodi, dont trois à Makalondi (Boni, Djayel, Dabourtchi) et quatre (4) à Torodi (Bossey Bangou, Bolsi, Déba, Kokoloko). Ces marchés constituent d’importants centres d’approvisionnement pour la population. Quatre établissements secondaires sont fermés sur les neuf que compte le Département (508 élèves) et 144 écoles primaires sur 251 affectant un effectif d’environ 15 000 élèves.

Depuis le début du mois de mai 2022, les communes de Torodi et Makalondi, toutes deux du département de Torodi ont accueilli respectivement 8 685 personnes déplacées internes (1 428 ménages) en provenance de plusieurs villages (Bolsi 1 & 2, Bossey Bangou, Déba, Kakkou, Banizoumbou et Kokoloko) et 6 455 personnes (1 017 ménages) des villages environnants. Ces déplacements ont engendré d’importants besoins multisectoriels dont les plus urgents sont : les abris, les vivres, l’approvisionnement en eau, la santé et la protection.

Ces déplacements interviennent dans un contexte d’insécurité alimentaire avec un déficit céréalier lié à la mauvaise saison agricole précédente, mais aussi en période de soudure et à la veille de la campagne d’hivernage 2022. Cette situation exacerberait les vulnérabilités de la population du département composée en majorité d’agriculteurs et d’éleveurs ; d’où une probable augmentation des besoins d’assistance humanitaire. D’après les évaluations issues du Cadre Harmonisé, Tillabéri figure au nombre des régions les plus affectées par l’insécurité alimentaire (plus de 29% de la population sont affectées). En plus, la saison des pluies commence à s’installer et avec elle, la période de soudure ; ce qui va davantage accroître les vulnérabilités des populations.

Pour rappel, le département de Torodi accueillait déjà 586 ménages (5 470 personnes) déplacés courant 2019-2020 et qui sont logés dans des familles d’accueil.

Les autorités appuyées par les acteurs humanitaires organisent la réponse multisectorielle, notamment dans le secteur de la santé, la sécurité alimentaire et le WASH. A ce jour, cette réponse reste insuffisante au regard de l’ampleur des besoins induits par des mouvements qui se poursuivent en direction du chef-lieu de la commune.