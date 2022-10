La situation humanitaire dans la région de Tillabéri : L’aperçu des besoins, réponses et besoins non couverts dans les départements de Kollo, Téra, Gothèye et de Torodi, 30 septembre 2022

Contexte

Vers le début du 2eme trimestre de 2022, des milliers de personnes en provenance de plusieurs départements de la région, proches du Burkina Faso (Torodi, Téra, Gothèye et Kollo) et du Mali (Ayorou, Abala), ont été forcées de se déplacer pour fuir les menaces, ultimatums et exactions des groupes armés nonétatiques (GANE), en destination des chefs-lieux, estimées plus sécurisées.

Ces mouvements ont diminué d’intensité avec l’installation de la saison hivernale, mais également du fait des déploiements d’opérations militaires en cours, pour sécuriser les villages frontaliers, dans la perspective d’organiser le retour des personnes déplacées internes (PDI) dans leur village annoncé le 27 mai 2022.

En plus de la crise des mouvements de populations, d’autres chocs ont affecté ces départements, plus précisément les déficits agricoles successifs de 2020 à 2021 et l’impact direct de l’insécurité sur la campagne agricole 2022. Environ 14 villages agricoles sur les 2 179 que compte la région n’ont pas effectué des semis à cause de l’insécurité (4 villages à Téra, 6 à Torodi et 4 à Banibangou), alors qu’à la sortie de la campagne agricole 2021, les départements de la rive droite ont enregistré un déficit céréalier. Ces départements sont aussi ceux qui accueillent les demandeurs d’asiles burkinabés et maliens (Abala, Téra, Torodi et Gothèye).

Entre les mois de mai et d’août 2022, les flux de déplacement de populations à titre réactif et préventif, se sont poursuivis à travers les chefs-lieux des communes et départements de Torodi, Makalondi, Téra, Gothèye, Dargol et Abala et dans des localités du département de Kollo tels que Namaro, Bitinkodji et Hamdallaye. L’insécurité persiste, des poches de violences subsistent dans la bande frontalière burkinabé ; ce qui fracture les structures sociales et impacte durablement la productivité.

L’accès aux soins de santé et aux autres infrastructures sociales de base devient très limité dans ces départements. On déplore la fermeture d’au moins 25 marchés hebdomadaires dans six départements de la région, à savoir Abala, Torodi, Tillabéri, Ouallam, Banibangou et Ayorou. Le département de Torodi compte sept marchés hebdomadaires fermés dont trois à Makalondi (Boni, Djahel Pana et Dabourtchi) et quatre à Torodi (Bossey Bangou, Bolsi, Déba et Kokoloko).

Au 30 septembre 2022, huit centres de santé intégrés (CSI), dont deux par intermittence à Bolsi (Torodi) et Waraou (Gothèye) et 23 cases de santé communautaire sont non fonctionnels pour cause d’insécurité au niveau de la région dont 2 CSI et 3 cases de santé à Torodi et 11 cases de santé à Téra.

La Direction Régionale de l’Education a rapporté qu’en fin juin 2022, un total de 817 écoles sont fermées sur 2 678 que compte la région, dont 784 écoles primaires et 33 établissements secondaires pour un effectif de 67 954 élèves. Les départements de Téra et Torodi sont les plus affectés. Téra compte 303 écoles primaires fermées sur les 435 du département, et à Torodi quatre établissements secondaires sont fermés sur les neuf que compte le département et 144 écoles primaires sur 251, affectant un effectif d’environ 15 000 élèves. À cela s’ajoute le vandalisme des ouvrages scolaires et hydrauliques dans plusieurs villages.

En ce qui concerne les mouvements de populations, la région de Tillabéri a enregistré en fin août 2022, 5 980 ménages d’environs 44 122 nouveaux déplacés fuyant les exactions des GANE dans les départements de la rive droite du fleuve Niger, frontaliers avec le Burkina Faso. Le pic des déplacements a été atteint au cours des mois de mai et juin 2022. Les PDI sont réparties comme suit : Gothèye (1 712 ménages de 12 264 personnes), Kollo (360 ménages de 2 520 personnes), Téra (905 ménages de 6 335 personnes) et Torodi (3 003 ménages de 23 003 personnes). Le département d’Abala qui est concerné par cette même situation a enregistré au cours de la période de mars à juillet 2022, 2 516 ménages de 17 494 personnes. Pour référence, le ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes (MAH/GC), a annoncé au 05 septembre 2022, 153 455 personnes PDI réparties sur 12 des 13 départements de la région.

Au cours du mois de septembre, une nette diminution des mouvements de population a été constatée. Environ 552 ménages se sont récemment déplacés dans les départements de Téra et Gothèye.