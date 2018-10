La lettre bimestrielle d'information de l'UNICEF au Niger, édition 04 - octobre 2018

SANTÉ

COOPÉRATION SINOAFRICAINE EN MATIÈRE DE SANTÉ MATERNELLE ET NÉONATALE

Par UNICEF Chine. La Commission nationale de la santé de la Chine, l’Union africaine et l’UNICEF ont organisé une réunion de haut niveau sur la coopération sinoafricaine en matière de santé maternelle et néonatale, à laquelle le Niger a activement participé. Ils ont lancé un appel collectif visant à faire de la lutte contre la mortalité néonatale une réalité grâce à une coopération Sud-Sud renforcée. Bien que le Niger ait progressé dans la réduction du taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans, le rythme de réduction des décès de nouveau-nés a été plus lent.