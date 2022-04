La hausse des prix des denrées alimentaires et du pétrole fait augmenter le coût des opérations du PAM en Afrique de l'Ouest, alors que la région est confrontée à une faim sans précédent

DAKAR - Le coût des opérations du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies pour 2022 va augmenter de 136 millions de dollars rien qu'en Afrique de l'Ouest, en raison du conflit en Ukraine qui fait grimper les prix mondiaux des denrées alimentaires et des carburants. Le nombre de personnes souffrant de la faim aiguë dans la région a quadruplé en trois ans, atteignant cette année, son niveau le plus élevé depuis 10 ans, avec 43 millions de femmes, d'hommes et d'enfants devant être confrontés à une insécurité alimentaire aiguë d'ici juin 2022. Ce coût additionnel des opérations du PAM aurait pu être utilisé pour fournir un repas nutritif quotidien à six millions d'écoliers pendant six mois. Cette situation est regrettable car des millions de familles de la région ne sont pas en mesure de satisfaire leurs besoins alimentaires de base en raison d'une crise alimentaire sans précédent, provoquée par les conflits, le changement climatique, les retombées de la pandémie de COVID-19 et les prix élevés des denrées alimentaires.

"L’inflation des prix des denrées ne met pas seulement des millions de personnes à risque d’insécurité alimentaire ; elle met aussi le PAM dans un dilemme consistant à devoir donner la priorité aux personnes les plus affamées aux dépens de celles souffrant de sous-alimentation », a déclaré Chris Nikoi, Directeur régional du PAM pour l’Afrique de l’Ouest

« Avant le conflit en Ukraine, nous étions déjà contraints de réduire les rations au Nigeria, en République centrafricaine, au Tchad, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali et au Niger en raison de financements limités. Avec l'évolution du conflit en Ukraine, les ports et les fournisseurs ne sont plus accessibles, les expéditions en provenance de la mer Noire en général étant retardées ou tout simplement annulées, ce qui affecte les opérations du PAM en Afrique de l'Ouest et Centrale", a-t-il ajouté.

En réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle sans précédent qui sévit dans la région, le PAM intensifie son intervention afin d'atteindre 22 millions de personnes avec une réponse d’urgence visant à sauver des vies et des actions de renforcement de la résilience. Cela inclut huit millions de femmes, d'hommes et d'enfants ayant un besoin urgent de nourriture dans les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger), pendant la période de soudure agricole qui commence en juin et se termine après la récolte en octobre.

Pour assurer une mise en œuvre efficace de son plan régional de réponse, le PAM a besoin de toute urgence de 951 millions de dollars US supplémentaires au cours des six prochains mois.

"Nous devons intensifier notre réponse pour sauver des vies afin de limiter l'impact de la crise sur les familles vulnérables. Mais cette aide d'urgence vitale doit être accompagnée d'interventions à plus long terme, permettant de renforcer les systèmes nationaux et la résilience des communautés, afin de réduire les besoins humanitaires au fil du temps et d'ouvrir la voie à des solutions durables contre la faim et la malnutrition. Nous avons la preuve dans plusieurs communautés de la région que cela fonctionne", a ajouté M. Nikoi.

